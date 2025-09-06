ETV Bharat / state

बसपा सुप्रीमो से आकाश आनंद के ससुर ने माफी मांगी, मायावती ने कहा- अशोक सिद्धार्थ फिर करेंगे पार्टी को मजबूत

बसपा प्रमुख मायावती ने समधी अशोक सिद्धार्थ को माफ कर दिया है. उन्होंने दोबारा पार्टी में वापस ले लिया है.

बसपा सप्रीमो मायावती ने समधि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस लिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
September 6, 2025

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस ले लिया है. पार्टी में आकाश आनंद के मजबूत होते ही उनके ससुर की वापसी हो गई है. अशोक सिद्धार्थ ने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर बसपा सुप्रीमो मायावती से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी. उन्होंने पार्टी में वापस लेने का आग्रह किया था. इसके महज ढाई घंटे के अंदर ही अशोक सिद्धार्थ को माफ करते हुए पार्टी में वापस ले लिया गया.

रविवार को बसपा कार्यालय में बुलाई गई पदाधिकारियों की बैठक में अशोक सिद्धार्थ के भी शामिल होने की संभावना है. पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक में मायावती अशोक सिद्धार्थ के पार्टी में वापसी के कारणों पर बात करेंगी. कुछ इसी तरह से आकाश आनंद की भी 13 अप्रैल को वापसी हुई थी. उन्होंने भी मायावती से माफी मांगी थी. फरवरी 2025 में पार्टी में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निकाल दिया गया था.

सिद्धार्थ अशोक बोले- हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं : अशोक सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- मैं अशोक सिद्धार्थ बीएसपी पूर्व सांसद निवासी जिला फर्रुखाबाद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की चार बार रहीं मुख्यमंत्री एवं कई बार लोकसभा व राज्यसभा की रहीं सांसद बहन मायावती जी का हृदय से सम्मान एवं चरण स्पर्श करता हूं और मुझसे पार्टी का कार्य करने के दौरान जाने व अनजाने में तथा गलत लोगों के बहकावे में आकर जो भी गलतियां हुई हैं, तो उसके लिए मैं बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर, अपनी पूरी जिन्दगी, इस देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हित व कल्याण के लिए समर्पित की है.

पार्टी में वापस लेने का किया आग्रह : अशोक सिद्धार्थ ने कहा, आदरणीय बहन जी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे मुझे माफ कर दें, आगे मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा और पार्टी के अनुशासन में ही रहकर, उनके मार्ग-दर्शन एवं दिशा-निर्देश में ही कार्य करूंगा. साथ ही मैं रिश्तेदारी आदि का भी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा. यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खासकर संदीप ताजने बीएसपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र व हेमन्त प्रताप, निवासी जिला फिरोजाबाद तथा यूपी के अन्य जिन भी गलत लोगों को पार्टी से निकाला गया है, तो मैं उनको वापिस लेने के लिए कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा. यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं. अन्त में अब मैं पुनः आदरणीय बहन जी से अपनी सभी छोटी-बड़ी गलतियों की माफी मांगते हुए उनसे पार्टी में वापिस लेने के लिए विशेष आग्रह करता हूं. बहन जी की अति कृपा होगी.

अशोक सिद्धार्थ के ट्वीट के ढाई घंटे बाद मिली माफी : मायावती ने समधि अशोक सिद्धार्थ को माफी मांगने के ढाई घंटे के अंदर ही माफ कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था. आज अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबे पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपनी गलती के लिए माफी मांगी है.

साथ ही बसपा मूवमेंट और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ काम करने का आश्वासन दिया है. इसके चलते उनका निकालने का निर्णय तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया. उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया गया. मायावती ने उम्मीद जताई है कि अशोक सिद्धार्थ और कार्यकर्ताओं की तरह पूरे समर्पण के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे, जिससे बसपा के नेतृत्व में बहुजन समाज शोषित वर्ग से ऊपर उठकर प्रदेश और देश का शासक वर्क बन सके.

