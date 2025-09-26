ETV Bharat / state

अकासा के विमान में टेकऑफ से पहले पता चली गड़बड़ी; 143 यात्रियों को सुरक्षित उतारा, बनारस के होटलों में ठहराया

विमान के यात्रियों को 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. आज विमान ठीक होने पर यात्री वाराणसी से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे.

Etv Bharat
बनारस एयरपोर्ट से टेकऑफ नहीं कर सका अकासा का विमान. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी पर गुरुवार की देर शाम बेंगलुरु जाने वाली अकासा एयरलाइन की फ्लाइट क्यूपी 1424 उड़ान नहीं भर सकी. तकनीकी खराबी के कारण प्लेन को टेकऑफ नहीं कराया गया और सभी यात्रियों को उतार दिया गया.

विमान में सवार 143 यात्रियों को पहले 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. इसके बाद भी विमान ठीक होने पर देर रात सभी यात्रियों को पास के ही होटल में रुकवाया गया. आज विमान ठीक होने के बाद यात्री वाराणसी से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे.

अकासा एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार शाम 7:20 बजे यह विमान वाराणसी पहुंचा था. 7:55 बजे इसे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी. बोर्डिंग के बाद जब यात्री विमान में बैठने लगे तभी पायलट को विमान में टेक्निकल फाल्ट का पता चला.

पायलट ने तत्काल तकनीकी टीम को इसकी जानकारी दी और काम शुरू हुआ. लेकिन, विमान ठीक नहीं हो सका. इसके बाद विमान से यात्रियों को उतार कर विमान को खड़ा कर दिया गया और इंजीनियर तकनीकी फॉल्ट को ठीक करने में जुट गए.

रात करीब 11:30 बजे तक विमान की मरम्मत जारी रही लेकिन, वह ठीक नहीं हो सका. इसके बाद यात्रियों को पास के ही होटल में भेज कर उन्हें रुकने की अपील की गई. सभी यात्री होटल में रातभर रुके रहे. माना जा रहा है कि विमान आज ठीक होने के बाद वाराणसी से रवाना होगा.

ये भी पढ़ेंः बेंगलुरु से बनारस आ रही फ्लाइट का कॉकपिट खोलने की कोशिश; हाईजैक होने के डर से पायलट ने लॉक कर दिया गेट

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI AIRPORTBANARAS AIRPORTAKASA FLIGHT BANARAS TO BENGALURUVARANASI NEWSAKASA AIRLINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.