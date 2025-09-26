अकासा के विमान में टेकऑफ से पहले पता चली गड़बड़ी; 143 यात्रियों को सुरक्षित उतारा, बनारस के होटलों में ठहराया
विमान के यात्रियों को 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. आज विमान ठीक होने पर यात्री वाराणसी से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे.
Published : September 26, 2025 at 9:57 AM IST
वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी पर गुरुवार की देर शाम बेंगलुरु जाने वाली अकासा एयरलाइन की फ्लाइट क्यूपी 1424 उड़ान नहीं भर सकी. तकनीकी खराबी के कारण प्लेन को टेकऑफ नहीं कराया गया और सभी यात्रियों को उतार दिया गया.
विमान में सवार 143 यात्रियों को पहले 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. इसके बाद भी विमान ठीक होने पर देर रात सभी यात्रियों को पास के ही होटल में रुकवाया गया. आज विमान ठीक होने के बाद यात्री वाराणसी से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे.
अकासा एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार शाम 7:20 बजे यह विमान वाराणसी पहुंचा था. 7:55 बजे इसे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी. बोर्डिंग के बाद जब यात्री विमान में बैठने लगे तभी पायलट को विमान में टेक्निकल फाल्ट का पता चला.
पायलट ने तत्काल तकनीकी टीम को इसकी जानकारी दी और काम शुरू हुआ. लेकिन, विमान ठीक नहीं हो सका. इसके बाद विमान से यात्रियों को उतार कर विमान को खड़ा कर दिया गया और इंजीनियर तकनीकी फॉल्ट को ठीक करने में जुट गए.
रात करीब 11:30 बजे तक विमान की मरम्मत जारी रही लेकिन, वह ठीक नहीं हो सका. इसके बाद यात्रियों को पास के ही होटल में भेज कर उन्हें रुकने की अपील की गई. सभी यात्री होटल में रातभर रुके रहे. माना जा रहा है कि विमान आज ठीक होने के बाद वाराणसी से रवाना होगा.
