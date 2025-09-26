ETV Bharat / state

अकासा के विमान में टेकऑफ से पहले पता चली गड़बड़ी; 143 यात्रियों को सुरक्षित उतारा, बनारस के होटलों में ठहराया

बनारस एयरपोर्ट से टेकऑफ नहीं कर सका अकासा का विमान. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 9:57 AM IST 2 Min Read