कुर्मी समाज के "रेल टेका डहर छेका आंदोलन" को आजसू का मिला समर्थन, सड़कों पर उतरेंगे पार्टी के विधायक-सांसद

आजसू ने कुर्मी समाज द्वारा प्रस्तावित रेल टेका डहर छेका आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है.

आजसू पार्टी के महासचिव लंबोदर महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read
रांचीः कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आगामी 20 सितंबर 2025 को प्रस्तावित "रेल टेका डहर छेका" आंदोलन को आजसू ने समर्थन किया है. पार्टी ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए झारखंड, बंगाल और ओडिशा में वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी नियुक्त किया है. साथ ही पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता आंदोलन को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे. यह जानकारी पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने दी.

आजसू नेता लंबोदर महतो कहा कि कुर्मी समाज की ओर से आगामी 20 सितंबर को "रेल टेका डहर छेका" आंदोलन प्रस्तावित है. जिसका आजसू पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि आजसू और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने की पक्षधर रही है.

जानकारी देते आजसू पार्टी के महासचिव लंबोदर महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लंबोदर महतो ने कहा कि कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए राज्य की एनडीए सरकार ने भारत सरकार को दो-दो बार अनुशंसा भेजी थी. राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2004 में 23 नवंबर को कैबिनेट से पास कर केंद्र सरकार को भेजा था. उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत सभी राजनीतिक दल इस मांग के समर्थन में खड़े रहें.

हेमंत और इरफान ने पूर्व में दिया था समर्थन

आजसू केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी महासचिव सह पूर्व विधायक लंबोदर महतो, विधायक निर्मल महतो, केंद्रीय महासचिव हरे लाल महतो और पूर्व जिप उपाध्यक्ष पार्वती देवी ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत एनई होरो, रामदयाल मुंडा और दिवंगत शिबू सोरेन ने भी कुर्मी समुदाय को आदिवासी यानी एसटी सूची में शामिल करने की वकालत की थी. यही नहीं रघुवर दास के कार्यकाल में 46 सांसद–विधायकों ने लिखित समर्थन किया था, जिसमें हेमंत सोरेन और इरफान अंसारी भी शामिल थे. आज इनके विरोध का औचित्य समझ में नहीं आता.

आंदोलन को सफल बनाने के लिए सौंपी गई जिम्मेदारी

लंबोदर महतो ने बताया कि झारखंड में इस आंदोलन के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है. बोकारो और गिरिडीह जिले में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सहयोग करेंगे. रामगढ़, हजारीबाग और चतरा में मांडू विधायक निर्मल महतो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में केंद्रीय महासचिव हरे लाल महतो, बोकारो में पूर्व विधायक लंबोदर महतो पार्टी की ओर से आंदोलन में शामिल रहेंगे.

रांची में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में पूरी टीम इस रेल रोको आंदोलन को समर्थन और नेतृत्व प्रदान करेगी. संथाल परगना में संजीव महतो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे. इसके अतिरिक्त, पार्टी ने झारखंड के 24 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो अपने-अपने जिलों में इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे. बंगाल और ओडिशा में भी पार्टी की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की गई है.

सभी राजनीतिक दलों का मांगा साथ

इस मौके पर विधायक निर्मल महतो ने बताया कि आजसू पार्टी ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है और सामाजिक न्याय एवं विकास को अपने मूल लक्ष्य के रूप में अपनाया है. उन्होंने झारखंड के सभी राजनीतिक दलों और अन्य समुदायों से अपील की है कि वे इस न्यायसंगत आंदोलन में साथ दें. उन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय 1931 से पहले से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, और नौ दशकों से अधिक समय तक उन्हें उनके हक से वंचित रखा गया है.

आजसू पार्टी न केवल कुर्मी समुदाय, बल्कि 1931 से पहले की एसटी सूची में शामिल सभी जातियों के लिए लड़ेगी, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था.उन्होंने कहा कि यह अनिश्चितकालीन आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है. क्योंकि यह संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है.

