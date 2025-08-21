ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय में आजसू छात्र संगठन का प्रदर्शन, शव यात्रा निकाल कर किया प्रशासनिक भवन ठप - STUDENTS PROTEST

रांची विश्वविद्यालय कैंपस में आजसू छात्र संगठन ने धरना प्रदर्शन किया.

AJSU student organization protest in Ranchi University campus
आजसू छात्र संगठन का प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2025 at 2:32 PM IST

रांचीः राजधानी के रांची विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं और लंबित समस्याओं को लेकर गुरुवार को आजसू छात्र संगठन ने जोरदार आंदोलन किया. संगठन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या छात्र-छात्राओं ने शव यात्रा निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया.

प्रदर्शनकारियों ने विवि प्रशासनिक भवन के समक्ष विश्वविद्यालय का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी किया गया और शवदाह करते हुए विरोध प्रकट किया गया. छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया कि विश्वविद्यालय का पूरा कामकाज दिनभर के लिए ठप हो गया.

रांची विश्वविद्यालय में आजसू छात्र संगठन का प्रदर्शन, छात्र नेताओं के बयान (ETV Bharat)

छात्रों की प्रमुख मांगें

आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से सेशन लेट, नामांकन में देरी और डिग्री वितरण की प्रक्रिया में विलंब जैसी समस्याएं बनी हुई हैं. इसके अलावा विभिन्न विभागों में आवश्यक पद खाली हैं और प्रभारी कुलपति के भरोसे विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है. छात्र नेताओं का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव को भी जानबूझकर अधर में लटकाया गया है ताकि छात्रों की आवाज दबाई जा सके.

AJSU student organization protest in Ranchi University campus
छात्रों द्वारा निकाली गयी प्रतीकात्मक शव यात्रा (ETV Bharat)

भ्रष्टाचार का आरोप

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आजसू छात्र संगठन के नेता ओम वर्मा और ज्योत्सना ककेरकेट्टा ने कहा कि विश्वविद्यालय का तंत्र पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा है. उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू समेत कई अधिकारियों पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. छात्रों का कहना है कि पदाधिकारी मुश्किल से विश्वविद्यालय आते हैं और तमाम काम भगवान भरोसे छोड़ा गया है.

AJSU student organization protest in Ranchi University campus
आजसू छात्र संगठन का प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रशासनिक भवन में तालाबंदी

छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर प्रशासनिक भवन को घेर लिया. मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया और अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया गया. छात्र इतने आक्रोशित दिखे कि उन्होंने परीक्षा विभाग, कुलसचिव कार्यालय और वित्त कार्यालय तक को बंद करवा दिया.

प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार

आंदोलनकारियों ने सिर्फ नारेबाजी तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि विश्वविद्यालय की स्थिति को दर्शाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने कैंपस और प्रशासनिक भवन के ठीक सामने विश्वविद्यालय का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया. छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय का वास्तविक अस्तित्व खत्म हो चुका है और यह सिर्फ कागजों में चल रहा है.

AJSU student organization protest in Ranchi University campus
विवि प्रशासनिक भवन के समक्ष प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस की मौजूदगी लेकिन तनाव बरकरार

इस मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोतवाली पुलिस पहुंची. हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे. कई घंटों तक माहौल तनावपूर्ण रहा. प्रशासनिक कार्य पूरी तरह बाधित हो गए और विश्वविद्यालय में एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था.

छात्रों की चेतावनी

छात्र नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र होगा. उन्होंने मांग की कि राजभवन को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है.

AJSU student organization protest in Ranchi University campus
विवि कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय भगवान भरोसे

आजसू छात्र संगठन ने कहा कि विश्वविद्यालय का ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है. शिक्षक अनुपात में उपलब्ध नहीं हैं, कर्मचारियों की भारी कमी है. इसके साथ ही विवि कुलपति समय पर कैंपस नहीं आते हैं, प्रति कुलपति की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है. इन सब कारणों से विश्वविद्यालय भगवान भरोसे चल रहा है और इसका सीधा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.

आगे की राह

आजसू छात्र संगठन का कहना है कि उनका आंदोलन केवल शुरुआत है. अगर छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हुआ, तो न सिर्फ विश्वविद्यालय, बल्कि राजधानी रांची की सड़कों पर भी बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा.

