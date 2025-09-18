ETV Bharat / state

अजमेर पुलिस के हत्थे चढ़ी अंतरराज्यीय गैंग, पुष्कर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना

एसपी वंदिता राणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि पुष्कर में वारदात करने की फिराक में दिल्ली से बदमाशों की गैंग आई हुई है. इस सूचना के आधार पर पुष्कर के मेला मैदान के पास से पांच जनों को संदेह और सूचना के आधार पर पकड़ा गया. पांचों संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि ये पुष्कर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के पास से चाकू, प्लास, पेचकस, रबड़ के हाथ के दस्ताने, पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े, मिर्ची पाउडर बरामद किए गए हैं. इन औजार और हथियारों का उपयोग वे वारदात को अंजाम देने के लिए करते हैं.

अजमेर: पुष्कर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे अंतरराज्यीय गैंग के पांच आरोपियों को औजार और हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार बदमाशों में से तीन अन्य राज्यों से हैं. जबकि दो आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं. गैंग के तीन सदस्यों पर गंभीर अपराधों के मामले पहले से दर्ज हैं.

यह है पांच बदमाश: उन्होंने बताया कि अन्तर्राजीय गैंग में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी राशिद, हरियाणा के फरीदाबाद निवासी जगदीश आर्या और दिल्ली, आजादपुर निवासी मुकेश कुमार मिश्रा शामिल है. इनके अलावा राजस्थान में डीडवाना कुचामन क्षेत्र निवासी अंकित दमामी और नागौर जिले के डेगाना निवासी विक्रम राणा को गिरफ्तार किया गया है.

तीन बदमाशों का है संगीन अपराधों का रिकॉर्ड: एसपी वंदिता राणा ने बताया कि दिल्ली निवासी बदमाश मुकेश मिश्रा के खिलाफ दिल्ली क्षेत्र के अलग-अलग स्थान में 14 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें मर्डर, लूट और चोरी की वारदातें शामिल हैं. चार माह पहले ही वह तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आया था. गाजियाबाद निवासी राशिद ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2016 में उसने लूट, डकैती और चेन स्नेचिंग समेत कई वारदातें की हैं. उसके खिलाफ 13 अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश रशीद भी दो माह पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था.

उन्होंने बताया कि हरियाणा के फरीदाबाद निवासी जगदीश आर्या के खिलाफ भी 13 अलग-अलग प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 300 किलो गांजे की तस्करी के मामले में तिहाड़ जेल गया था, जहां मुकेश और राशिद से उसकी दोस्ती हुई थी. तभी से वह निरंतर आपस में संपर्क में थे. वहीं डेगाना निवासी विक्रम राणा और कुचामन डीडवाना निवासी अंकित दमामी से उनका संपर्क किसी मिलने वाले व्यक्ति के मार्फत हुआ था. आरोपी विक्रम राणा और अंकित दमामी ने ही मुकेश मिश्रा, राशीद और जगदीश आर्या को वारदात के लिए बुलाया था. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से राजस्थान में कारित वारदातों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है.