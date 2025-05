ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की ने लिखा- किसी से बात नहीं करनी, I Am Sorry और दे दी जान - GIRL KILLED HERSELF IN AJMER

पुष्कर की सांझी छत ( ETV Bharat Ajmer )

Published : May 26, 2025

अजमेर: पुष्कर घाटी स्थित सांझी छत पर रविवार रात नाबालिग लड़की ने जान दे दी. एक वाहन चालक सोमवार सुबह सांझी छत के नीचे पहुंचा तो घटना का पता चला. उसने अन्य राहगीरों की मदद से पुष्कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. पुलिस को मौके से मौत से पहले लिखा एक नोट मिला. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि शादी को लेकर परिजनों ने उसकी बात नहीं मानी. संभवतया मनपसंद लड़के से शादी नहीं होने के कारण मृतका तनाव में थी. पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतका यहां के निकटवर्ती लीलासेवड़ी गांव की निवासी थी. उसकी उम्र 17 वर्ष थी. मौके पर एफएसएल टीम बुलाकर जांच कराई है. टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक पड़ताल में मृतका के पिता ने बताया कि लड़की घर से कब निकली, इसका पता नहीं है. सुबह घर पर लड़की नहीं मिली थी. लड़की ने मरने से पहले चार लाइन लिखी.