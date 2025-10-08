ETV Bharat / state

गैस टैंकर हादसा: सचिन पायलट का सरकार से सवाल, जनसेवा जरूरी है या सत्ता...

मृतक चालक की शिनाख्त: अजमेर-जयपुर हाईवे अग्निकांड में मृतक चालक की शिनाख्त टोंक निवासी रामराज मीणा के रूप में हुई है. मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. यहां से उन्हें SMS अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया. फिलहाल मौके पर कलेक्ट्रेट के अधिकारी, ग्रामीण और पुलिस मौजूद है. कुछ देर में FSL टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने पहुंचेगी.

अजमेर: विपक्ष प्रदेश में जारी हादसों के सिलसिले के बाद सरकार पर हमलावर दिख रहा है. दूदू में गैस टैंकर हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बार-बार हादसे हो रहे हैं. प्रशासन और यातायात प्रबंधन पर सरकार का ध्यान नहीं है. लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं. पायलट बोले कि सरकार में काम करने की क्षमता नहीं है या काम करने की सोच नहीं है, इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ सत्ता में बैठने आए हैं.

हाईवे पर यातायात बहाल : मंगलवार रात सड़क दुर्घटना के बाद भीषण अग्निकांड के बीच अजमेर हाईवे पर एक वक्त 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था. जयपुर ग्रामीण पुलिस ने सुबह 4:00 बजे यातायात बहाल करने का दावा किया था, लेकिन हाईवे पर दुर्घटना स्थल के नजदीक केमिकल से भरे ट्रक के होने के कारण हादसे वाली साइड में गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित रखा गया था. इस कारण सुबह 6.00 बजे 25km लंबा जाम लग गया. आग बुझाने के बाद FSL टीम के आने के बाद ट्रकों का मलबा हटाने का काम किया जाएगा.

10-12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद उसके टुकड़े पास से गुजर रहे कई दूसरे वाहनों पर गिरे. इसमें करीब 10-12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई. पांच से ज्यादा लोगों को चोटें आई. धमाकों की आवाज भी कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. आग की लपटें दूर तक नजर आ रही थीं.

सीसीटीवी आया सामने: जयपुर-अजमेर हाईवे पर मंगलवार रात LPG गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी. इस हादसे के दौरान एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे. इसका हाईवे किनारे एक ढाबे पर लगे कैमरे में दृश्य कैद हो गया. दुर्घटना स्थल पर इस दौरान कैमरा लगे ढाबे के बाहर लोग जमा थे. इसी बीच एक तेज धमाका हुआ और एक सिलेंडर उड़ते हुए ढाबे में घुस गया. अब यह सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.