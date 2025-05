ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह क्षेत्र में पांच होटल सीज, 580 चिन्हित होटल व मकानों पर होगी कार्रवाई - AJMER MUNICIPAL CORPORATION

नगर निगम की कार्रवाई ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 30, 2025 at 1:55 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 2:16 PM IST 2 Min Read

अजमेर : शहर के दरगाह क्षेत्र और उसके आसपास उस वक्त हड़कम्प मच गया, जब नगर निगम और पुलिस जाप्ता पहुंचा. निगम ने अवैध निर्माण, होटल, गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई. नगर निगम की टीम ने पुलिस जाप्ते के साथ अवैध निर्माणों के खिलाफ इमली मोहल्ला, कुम्हार मोहल्ला, पीर मिट्ठा गली, दरगाह क्षेत्र और उसके आसपास चिन्हित भवनों पर सख्ती दिखाई. मौके पर नोटिस चस्पा किए गए. नगर निगम ने 5 होटल सीज कर दिए. नगर निगम दस्ते के एक्सईएन रमेश चौधरी ने बताया कि परकोटा एरिया में अवैध भवन सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया. इसमें अवैध रूप से चल रहे पांच गेस्ट हाऊस सीज किए गए. इन होटलों में बिना स्वीकृति अवैध निर्माण किया था. चौधरी के मुताबिक नगर निगम ने लगभग 580 भवन व होटल चिन्हित किए, जिस पर आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी. दरगाह क्षेत्र की गली मोहल्ले में जहां भी अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसे निगम की ओर से रोका जाएगा. दरगाह क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई (ETV Bharat Ajmer)

Last Updated : May 30, 2025 at 2:16 PM IST