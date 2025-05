ETV Bharat / state

नशीली दवाओं के कारोबार का मास्टरमाइंड नेपाल से गिरफ्तार, 50 हजार का था इनामी - FOUR YEAR OLD DRUG CASE

पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी सुनील ( ETV Bharat Ajmer )

Published : May 26, 2025 at 6:56 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 7:29 PM IST

अजमेर: नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रामगंज थाना क्षेत्र में चार वर्ष पहले दर्ज करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं के मामले में 50 हजार के इनामी मास्टरमाइंड को नेपाल से गिरफ्तार किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से छह दिन के रिमांड पर लिया गया. एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक शशिप्रकाश इंदौरिया ने बताया कि वर्ष 2021 में अजमेर के रामगंज थाने में करोड़ों रुपए की नशीली दवा के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने मुकदमा दर्ज किया था. पड़ताल में करोड़ों रुपए की नकली और नशीली दवाओं के मामले का खुलासा हुआ. रामगंज पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया था. नशीली दावों के कारोबारी बीकानेर के नोखा क्षेत्र निवासी सुशील करनानी को नेपाल से गिरफ्तार किया. आरोपी को रामगंज पुलिस को सौंपा गया. पुलिस ने सोमवार को आरोपी सुनील करनानी को अजमेर की एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया. एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक बोले... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: नशीली दवाइयां बेचने का मामला, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द, मालिक और फार्मासिस्ट गिरफ्तार - DRUG CASE कोहिमा में फर्जी फर्म : इंदौरिया ने बताया कि आरोपी ने नगालैंड में कोहिमा में फर्जी फर्म बनाई, जिसकी आड़ में नेपाल, गुरुग्राम, दिल्ली, अजमेर समेत कई राज्यों में नशीली दवा के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा था. मुख्य आरोपी ने दवा के नाम से ओर भी कई कंपनियां बना रखी थी. प्रकरण में कई आरोपी फरार है, जिनकी तलाश है. ऐसे हुआ था खुलासा:जयपुर की विश्वकर्मा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास वर्ष 2021 में टेंपो पकड़ा था. इसमें टेंपो चालक मोहम्मद ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की. तलाशी में टेंपो से 5 करोड़ की प्रतिबंधित दवा जब्त की. इसके बाद जयपुर पुलिस की सूचना पर अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा था. यहां से पुलिस ने 5 करोड़ 5 लाख रुपए कीमत के 114 कर्टन नर्सरी दवाएं बरामद की थी. इस कार्रवाई के बाद रामगंज और अलवर गेट थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ 53 लाख रुपए के नशीली दवाओं के 110 कर्टन और बरामद किए थे.

Last Updated : May 26, 2025 at 7:29 PM IST