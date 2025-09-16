ETV Bharat / state

नसीरुद्दीन चिश्ती ने की RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ, बताया 'दुनिया के लिए संदेश'

नसीरुद्दीन ने कहा कि भागवत ने अमेरिका और यूरोप को आईना दिखा दिया. उनके बयान में कही ना कही बड़ा संदेश छुपा होता है.

Syed Naseeruddin Chishti
सैय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 8:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैय्यद जैनुल आबेदीन अली खां के उत्तराधिकारी सैय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के यूके के हालात पर दिए बयान का स्वागत और समर्थन किया. नसीरुद्दीन ने कहा कि भागवत ने अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाया. संघ प्रमुख के विचार और शब्द बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. उसमें कही ना कही बड़ा संदेश छुपा होता है.

अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मोहन भागवत के बयान से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा विश्व को जोड़ने का काम किया है. भारत जैसे सोने की चिड़िया था, वैसे ही भारत ने किसी को बांटने और तोड़ने की बात नहीं बल्कि विकास की बात की. भारत ने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाया. इसलिए आरएसएस प्रमुख का बयान पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि हम नहीं बटेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. भारत किसी के आगे दबाव में नहीं आता है और ना ही किसी पर दबाव बनाता है. भारत तरक्की की राह पर चलता है. दूसरों को भी तरक्की का रास्ता दिखाता है. भागवत का बयान काबिले तारीफ है.

नसीरुद्दीन चिश्ती बोले... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमला निंदनीय, आतंकियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया: सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती

चिश्ती ने कहा कि मोदी सरकार देश-विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है. ऐसे में अब भारत सोने की चिड़िया बन कर विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है. देशवासियों के लिए एक साथ मिल जुलकर रहना और देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना बेहद जरूरी है. चिश्ती ने कहा की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने भी हर भारतीय को जोड़ने काम किया. यही वजह है कि आज भी अजमेर दरगाह से विश्व भर में प्यार, मोहब्बत और इंसानियत के साथ भाईचारा का संदेश दिया जाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

AJMER DARGAH DIWAN SSUCCESSORRSS CHIEF MOHAN BHAGWATदरगाह दीवान सैय्यद जैनुल आबेदीन अलीCHISHTI PRAISED THE MODI GOVERNMENTNASIRUDDIN CHISHTI SPOKE ON RSS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

गर्भावस्था के दौरान गैस की समस्या से कैसे बचें? डॉक्टर से जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.