लग्जरी गाड़ी में टशन दिखाना युवकों को पड़ा भारी, दहशत फैलाने के चक्कर में गिरफ्तार

लग्जरी गाड़ी में टशन दिखाना युवकों को पड़ा भारी, दहशत फैलाने के चक्कर में गिरफ्तार
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एसयूवी गाड़ी बरामद कर ली है. कस्बे में दहशत फैलाने की कर रहे थे कोशिश.
Published : September 18, 2025 at 4:29 PM IST
अजमेर: संदिग्ध और आमजन में भय उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान अजमेर जिले में चला रखा है. इसके तहत पीसांगन थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय के नेतृत्व में तीन संदिग्ध युवकों गिरफ्तार किया गया है. तीनों संदिग्ध युवक पीसांगन में लग्जरी गाड़ी में टशन के साथ घूमते हुए सायरन बज रहे थे.
पुलिस ने आरोपी तीनों युवकों के खिलाफ धारा 126, 135(3), 170 बीएनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय ने बताया कि तीनों युवक तेज आवाज में गाड़ी में सायरन बजाते हुए कस्बे से होकर गुजर रहे थे. तीनों संदिग्ध युवकों का मकसद कस्बे में दहशत फैलाना था. तीनों संदिग्ध युवकों की करतूत के बारे में जब थाने पर सूचना मिली तो तत्काल उन्हें गाड़ी सहित थाने ले आए, जहां गाड़ी को जब्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
अभियान रहेगा जारी : पीसांगन थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय ने बताया कि जिला पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूमने वाले और आमजन में भय पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चला रखा है. पुलिस ने अभियान के तहत ही कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत क्षेत्र में पुलिस संदिग्ध और लोगों में दहशत फैलाने वाले लोगों पर आगे भी कार्रवाई करती रहेगी.
थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र में खेड़ा रास निवासी रंगलाल गुर्जर, ओमप्रकाश गुर्जर और पीसांगन क्षेत्र में ही करनोस गांव के निवासी मिट्ठू राम को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल की है.