ETV Bharat / state

लग्जरी गाड़ी में टशन दिखाना युवकों को पड़ा भारी, दहशत फैलाने के चक्कर में गिरफ्तार

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एसयूवी गाड़ी बरामद कर ली है. कस्बे में दहशत फैलाने की कर रहे थे कोशिश.

Ajmer Crime
पुलिस गिरफ्त में युवक (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: संदिग्ध और आमजन में भय उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान अजमेर जिले में चला रखा है. इसके तहत पीसांगन थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय के नेतृत्व में तीन संदिग्ध युवकों गिरफ्तार किया गया है. तीनों संदिग्ध युवक पीसांगन में लग्जरी गाड़ी में टशन के साथ घूमते हुए सायरन बज रहे थे.

पुलिस ने आरोपी तीनों युवकों के खिलाफ धारा 126, 135(3), 170 बीएनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय ने बताया कि तीनों युवक तेज आवाज में गाड़ी में सायरन बजाते हुए कस्बे से होकर गुजर रहे थे. तीनों संदिग्ध युवकों का मकसद कस्बे में दहशत फैलाना था. तीनों संदिग्ध युवकों की करतूत के बारे में जब थाने पर सूचना मिली तो तत्काल उन्हें गाड़ी सहित थाने ले आए, जहां गाड़ी को जब्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

पढ़ें : डीग: स्कूल जा रहे 10 साल के बच्चे की मौत, बस में चढ़ने के बाद बेहोश होकर गिरा

अभियान रहेगा जारी : पीसांगन थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय ने बताया कि जिला पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूमने वाले और आमजन में भय पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चला रखा है. पुलिस ने अभियान के तहत ही कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत क्षेत्र में पुलिस संदिग्ध और लोगों में दहशत फैलाने वाले लोगों पर आगे भी कार्रवाई करती रहेगी.

थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र में खेड़ा रास निवासी रंगलाल गुर्जर, ओमप्रकाश गुर्जर और पीसांगन क्षेत्र में ही करनोस गांव के निवासी मिट्ठू राम को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRYING TO SPREAD TERRORFLAUNTING HIS LUXURY CARYOUTH ARRESTEDलग्जरी गाड़ी में टशनAJMER CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.