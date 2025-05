ETV Bharat / state

सिविल डिफेंस ने स्टूडेंट्स और आमजन को दिए एयर स्ट्राइक पर बचने के टिप्स, रेस्क्यू का डेमो दिया - AWARENESS OF SELF DEFENSE

स्कूल में डेमो देती सिविल डिफेंस की टीम ( ETV Bharat Ajmer )

Published : May 7, 2025 at 2:44 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:45 PM IST

अजमेर: पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी कि वह अब हर स्थिति से निपटने को तैयार है. कई राज्यों और जिलों में सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स ने बुधवार को स्कूल, कॉलेज व सार्वजनिक जगह लोगों को इस बारे में जागरूक किया कि एयर स्ट्राइक होने पर खुद को कैसे बचाएं. सिविल डिफेंस टीमों ने विद्यार्थियों और लोगों को जंग के हालात में आत्मरक्षा व एक दूसरे की मदद को लेकर डेमो दिया. बजरंगगढ़ चौराहे पर आम नागरिकों को एयर स्ट्राइक होने पर बचाव के उपाय बताए. जागरूक किया कि घायलों को कैसे प्राथमिक उपचार दें व सुरक्षित जगह ले जाएं. अजमेर शहर के बीच स्थित सबसे बड़ी और प्राचीन राजकीय तोपदड़ा स्कूल में टीम ने विद्यार्थियों व स्टाफ को डेमो देकर जंग की स्थिति में सुरक्षा उपाय बताए. घायलों को प्राथमिक उपचार और बड़ी इमारतों से घायलों को उतारने के टिप्स दिए. विद्यार्थियों को सायरन बजने का अर्थ बताया गया. राजकीय तोपदड़ा स्कूल के प्राचार्य विशंभर बुनकर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सुबह से मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही थी. परीक्षा के तुरंत बाद बच्चों को एकत्र कर भारत-पाक की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया. सिविल डिफेंस टीम ने एयर स्ट्राइक होने पर बचाव के तरीके बताए. टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि यदि किसी इमारत पर एयर स्ट्राइक हो व लोग भीतर फंसे हो तो उन्हें साधारण रस्सी के जरिए कैसे बाहर निकालें. बम विस्फोट में होने पर आहत लोगों को प्राथमिक उपचार कैसे दें. टीम ने विद्यार्थियों को एक कंबल और दो बांस के जरिए स्ट्रक्चर बनाना सिखाया. उस पर मरीज को लेटा सुरक्षित स्थान ले जाने के बारे में बताया. विद्यार्थियों ने पहली बार ऐसा डेमो देखा. टीम ने बताया कि जंग में खुद को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से घर में कहां रहना चाहिए. युद्ध के दौरान जनहानि को कम से कम करने के बारे में बताया.

अजमेर में स्कूली बच्चों को बचाव के गुर देते सिविल डिफेंस की टीम (ETV Bharat Ajmer) पढ़ें: कोटा में होगी ए कैटेगिरी की मॉकड्रिल, सायरन बजने पर जो जहां है वहां थम जाए, वाहनों की भी करें लाइट बंद - CIVIL DEFENCE MOCK DRILL 30 सेकंड सायरन का मतलब खतरा: प्राचार्य बुनकर ने बताया कि 30 सेकंड तक सायरन बजता है तो मतलब है कि हमला होने वाला है या हो चुका. 30 सेकंड के बाद लगातार सायरन बजता है तो मतलब है कि अब माहौल सुरक्षित है. विद्यार्थियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर नितिन कुमार ने विद्यार्थियों को एयर स्ट्राइक पर खुद को सुरक्षित रखने के तरीके बताए. बताया कि सायरन के तुरंत बाद कैसे सुरक्षित जगह जाकर खुद को कवर करें. यह जानकारी यह जानकारी परिजनों और पड़ोसियों को बताने को भी कहा. विद्यार्थी दीपेश ने कहा कि पहली बार ऐसी जानकारी देखने और सुनने को मिली. सायरन बजने पर क्या करें सुरक्षित जगह चले जाएं.

सायरन बजने पर जमीन पर लेट कर कान बंद कर लें

यदि हेयर स्ट्राइक होती है तो भारी वस्तु के नीचे छुप जाएं

खुद को दीवार के पीछे कवर कर लें

एयर स्ट्राइक होने पर कुर्सी, टेबल, पलंग ऊपर रख लें ताकि नुकसान कम हो

