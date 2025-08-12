ETV Bharat / state

अजमेर: भाजपा नेता गंगाराम रावत का शव मिला, मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे लोग, हत्या का अंदेशा - DHARNA OUTSIDE MORTUARY IN AJMER

अजमेर में भाजपा नेता गंगाराम रावत की मौत से गुस्साए लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए. संदिग्धों की गिरफ्तारी की मांग की.

Villagers protesting outside the mortuary in Ajmer
अजमेर में मोर्चरी के बाहर धरना देते ग्रामीण (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 3:26 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 3:51 PM IST

अजमेर: जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता का शव मिलने से ग्रामीणों में रोष है. लोगों को शक है कि भाजपा नेता की रंजिश में हत्या की गई है. ग्रामीण अजमेर के जेएलएन अस्पताल के बाहर जुटे. ग्रामीण और परिजनों ने संदिग्ध लोगों के नाम पुलिस को बताए. ग्रामीण उन संदिग्धों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट कह दिया कि संदिग्धों की गिरफ्तारी तक मोर्चरी के बाहर धरना जारी रहेगा और शव नहीं उठाएंगे.

श्रीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि बुबानी निवासी मृतक गंगाराम रावत सोमवार देर शाम किसी काम से नौलखा गांव आया था. यहां से गांव लौटते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव सड़क पर मिला. गंगाराम को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मृतक के भाई सेतु सिंह ने गंगाराम रावत की हत्या का अंदेशा जताते हुए शिकायत दी. थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि मौके से एफएसएल ने सबूत जुटाए. मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है.

भाजपा नेता की मौत पर बोले... (ETV Bharat Ajmer)

BJP leader Gangaram Rawat
भाजपा नेता गंगाराम रावत (ETV Bharat Ajmer)

कुछ दिन पहले हुआ झगड़ा: मृतक के छोटे भाई सेतु सिंह ने बताया कि गंगाराम सोमवार शाम श्रीनगर में किसी व्यक्ति से पैसे लेने निकला. इस दौरान पत्नी ने फोन किया तो पति गंगाराम से बात हुई. देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कई बार गंगाराम को कॉल किए, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. रात 10:30 से 11 बजे के बीच गंगाराम के पुत्र हंसराज ने उसे मोबाइल पर कॉल किया, तब अनजान व्यक्ति ने रिसीव किया और बताया कि जिसका फोन है, उसका शव नौलखा जाने वाली सड़क पर पड़ा है. इसके बाद गंगाराम के परिजन जेएलएन अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गंगाराम का शव मोर्चरी में रखवा दिया था. सेतु सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में ही कुछ लोगों से गंगाराम का कावड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर झगड़ा हुआ था. दूसरे पक्ष ने गंगाराम को जान से मारने की धमकी दी थी. सेतु सिंह का आरोप है कि जिन लोगों ने गंगाराम को धमकी दी थी, उन्हीं ने भाई की हत्या की. गंगाराम के सिर पर गहरी चोट थी.

शव उठाने से इनकार: घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष है. परिजनों के साथ ग्रामीणों को अंदेशा है कि गंगाराम रावत की हत्या की गई. यही वजह है कि परिजनों के साथ ग्रामीण संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीण ने कहा कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मोर्चरी से शव नहीं उठाया जाएगा. बता दें कि मृतक गंगाराम रावत पंचायत समिति का पूर्व सदस्य है.

पढ़ें: लूट के इरादे से बाइक सवार दंपती पर हमला: भाजपा नेता की पत्नी का गला रेता, पति गंभीर घायल - ATTACK ON BIKE RIDING COUPLE

