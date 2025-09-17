ETV Bharat / state

ये कैसी मां है ? सोती हुई बच्ची को झील में फेंका, प्रेम संबंधों में बाधा बन रही थी बेटी

आनासागर झील में मासूम बच्ची का शव मिला था. मामले में पुलिस बड़ा खुलासा किया है. घटना के पीछे की कहानी हैरान करने वाली है.

September 17, 2025

अजमेर: आनासागर झील में मासूम बच्ची की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 3 वर्षीय बच्ची को आनासागर झील में फेंकने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की मां थी. शुरुआत में पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की कहानी बताकर महिला गुमराह करती रही थी, लेकिन पुलिस ने अभय कमांड सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो महिला के बयान में विरोधाभास आया.

महिला से पुलिस ने पूछताछ की तो सच सामने आ गया. प्रेमी के साथ संबंधों में बाधा बनी बेटी को मां ने सोते हुए उसे झील में फेंक दिया. पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार कर लिया है.

सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि देर रात्रि को पुलिस गश्त के दौरान महिला चौपाटी पर घूमते हुए मिली थी. पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बेटी गुम हो गई है. वह उसे तलाश रही है. बेटी के गुम होने की कहानी गढ़ने वाली मां ने पुलिस से बेटी की तलाश करने में मदद नही मांगी. जिस पर गश्त कर रहे एसआई गोविंद शर्मा को आशंका हुई और उन्होंने झील के आसपास क्षेत्र को देखा.

इसके बाद एसआई शर्मा महिला का नाम-पता लेकर थाने आ गए. महिला ने अपना नाम अंजली सिंह उर्फ प्रिया और उसके साथी ने अपना नाम अल्केश गुप्ता बताया. दोनों दाता नगर स्थित जातीय हिल्स क्षेत्र में रहते हैं. अगले दिन बुधवार को लोगों की सूचना पर पता चला कि क्रिश्चियन गंज क्षेत्र में स्थित देवनारायण मंदिर के ठीक सामने की ओर चौपाटी से सटी झील में मासूम बच्ची का शव मिला है. पुलिस ने तत्काल गोताखोरों से शव को बाहर निकलवाया और शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

पढ़ें : अजमेर: आना सागर झील में मिला मासूम बच्ची का शव, पुलिस ने मां को हिरासत में लिया

सीओ शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे के बीती रात के फुटेज तलाश किए. तब उसे महिला के साथ उसकी मासूम बेटी फुटेज में नजर आई, लेकिन जब अन्य स्थान के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें महिला अकेली नजर आई थी. इस फुटेज की 1 घंटे बाद के फुटेज देखे गए तो महिला के साथ एक युवक भी नजर आया. उन्होंने बताया कि मामले में पड़ताल शुरू की गई और महिला को हिरासत में लिया गया. शुरुआती पूछताछ में महिला ने बच्ची की गुमशुदगी की कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने अंदाज में पूछताछ की तो सच सामने आ गया.

प्रेमी संग भाग कर लिविंग रिलेशन में रह रही थी महिला : सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया. उन्होंने बताया कि आरोपी अंजली सिंह उर्फ प्रिया उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में सराय नंदन क्षेत्र में महमूरगंज की निवासी है. आरोपी अंजली सिंह पहले से शादीशुदा है. पति ने उसके खिलाफ पूर्व में गुमशुदगी का मुकदमा भी वहां पर दर्ज करवाया था. पुलिस ने पड़ताल की तो आरोपी अंजली सिंह ने अल्केश गुप्ता के साथ खुद की मर्जी से रहना स्वीकार किया. लिहाजा, पुलिस ने बालिक होने की स्थिति में उसे छोड़ दिया.

विगत 8 माह से आरोपी अंजली सिंह उर्फ प्रिया अपने प्रेमी अल्केश गुप्ता के साथ अजमेर में लिविंग रिलेशन में रह रही थी. रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि अल्केश गुप्ता भी बनारस का ही रहने वाला है. 8 माह पहले अंजली सिंह अपने प्रेमी अल्केश गुप्ता के साथ भाग कर अजमेर आ गई थी और यहां वे दादा नगर स्थित जातीय हिल्स क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे.

सोती हुई बच्ची को झील में धकेलने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा : सीओ शर्मा ने बताया कि आरोपी अंजली सिंह की तीन साल की बेटी उसके पति राजू कनौजिया से थी. लिहाजा, अल्केश गुप्ता हमेशा बच्ची को लेकर अंजली सिंह उर्फ प्रिया को ताने दिया करता था. तानों से परेशान होकर आरोपी अंजली ने प्रेम संबंधों में बाधा बन रही बेटी को रास्ते से हटाने की योजना बना ली. रात 10 बजकर 39 मिनट पर वह बच्ची को लेकर क्रिश्चियन गंज क्षेत्र में आनासागर झील से सटे पाथवे पर घूम रही थी. कभी बच्ची को उंगली पड़कर घूमा रही थी तो कभी उसे गोद में लेकर लगातार आनासागर झील से सटी चौपाटी के आसपास घूमती रही. रात 1 बजकर 37 मिनट तक बच्ची के साथ वह दिखाई दी. इसके बाद अकेली वह सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है.

उन्होंने बताया कि आरोपी अंजली सिंह ने पूछताछ में बताया कि 3 वर्षीय नन्ही सी बच्ची जब सो गई तो उसे झील से सटी उस दीवार के पास सुला दिया. इसके बाद सोती हुई बच्ची को पानी में घकेल दिया और बच्ची को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आगे बढ़ गई. घटना को अंजाम देने के बाद अंजली अपने प्रेमी अल्केश को फोन करके आनासागर चौपाटी पर बुलाया. रात को पुलिस गश्त के दौरान ही यह दोनों मिले थे. पूछताछ में आरोपी महिला ने यह भी बताया कि पति से पारिवारिक विवाद होने और आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह अपनी बेटी का लालन-पालन नहीं कर पा रही थी. इस कारण वह तनाव में थी. आरोपी महिला ने अपना अपराध कबूल कर लिया है.

प्रेमी की भूमिका की पुलिस कर रही पड़ताल : एक बच्ची की मां को अपने साथ लिविंग रिलेशन में रखने वाले अल्केश गुप्ता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है. फिलहाल, मासूम बच्ची की हत्या के मामले में सीधे तौर पर अल्केश की भूमिका नजर नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है.

