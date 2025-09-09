ETV Bharat / state

अजीत राय हत्याकांड; 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, छात्रसंघ चुनावी रंजिश में की गई थी हत्या

आजमगढ़ : छात्रसंघ चुनाव की रंजिश को लेकर अजीत राय हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही की अदालत ने मंगलवार को छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड की आधी रकम मृतक अजीत राय के परिजनों को दी जाएगी.



अभियोजन पक्ष के अनुसार, निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव निवासी अजीत राय शिब्ली नेशनल पीजी कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र था. वर्ष 2004 में होने वाले छात्रसंघ चुनाव में वह महामंत्री पद का संभावित उम्मीदवार था. चुनावी प्रतिद्वंद्विता के चलते 9 सितंबर 2004 की सुबह करीब 11 बजे शिब्ली इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार पर मोहम्मद दानिश, शाह समर यासीन, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद सादिक, इरफान, सादिक खान और रिंकू जकरिया ने लाठी-डंडों से अजीत राय पर हमला करने लगे. रिंकू जकरिया के उकसाने पर मोहम्मद दानिश ने कट्टे से अजीत पर गोली चला दी. इसके बाद सभी आरोपी एक कार से घटनास्थल से फरार हो गए.



