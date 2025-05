ETV Bharat / state

'मूर्ति लगेगी या फिर मेरी अर्थी उठेगी', अमित जोगी ने दी जिला प्रशासन को चेतावनी - AJIT JOGI STATUE THEFT CASE

गौरेला पेंड्रा मरवाही: स्वर्गीय अजीत जोगी की मूर्ति चोरी और खंडित करने के मामले में प्रशासन ने मूर्ति को स्थापना स्थल पर लगवाने से रोका है. जिसके बाद जोगी समर्थक नाराज हैं. अमित जोगी मौके पर ही अनशन पर बैठे हुए हैं. अमित जोगी ने कहा है कि मूर्ति लगेगी या फिर यहां से मेरी लाश जाएगी. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. क्या है पूरा मामला: दरअसल यह पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की मूर्ति ज्योतिपुर तिराहे से अनावरण स्थल से चोरी और फिर खंडित किये जाने से जुड़ा हुआ है. जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मूर्ति बरामद कर लिया और समर्थकों द्वारा अस्थाई रूप से मूर्ति का सुधार कार्य कराकर व्यवस्थित किया गया. जिला प्रशासन को चेतावनी (ETV Bharat) समर्थकों के साथ डटे जोगी: जब अनवारण स्थल में मूर्ति लगाने की बारी आई तो प्रशासन के द्वारा विधिवत अनुमति के बाद ही मूर्ति लगाए जाने की बात कही जा रही है. जिसके बाद जोगी समर्थकों में नाराजगी है. वह सोमवार से ही अनावरण स्थल पर बैठे हैं. पूरी रात अमित जोगी समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद रहे और लगातार पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं.

