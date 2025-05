ETV Bharat / state

अजीत जोगी प्रतिमा विवाद का हुआ अंत, अमित जोगी ने खत्म किया प्रदर्शन - AJIT JOGI STATUE DISPUTE

अजीत जोगी मूर्ति विवाद का हुआ अंत ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 27, 2025 at 7:17 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 8:06 PM IST 3 Min Read

गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में रविवार की रात को प्रदेश के पहले सीएम अजीत जोगी की प्रतिमा चोरी हो गई थी. उसके बाद से जोगी कांग्रेस के समर्थक और जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. मंगलवार को अजीत जोगी प्रतिमा विवाद का अंत हो गया. जीपीएम प्रशासन और जेसीसीजे में बनी सहमति: गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन और जेसीसीजे के अध्ययक्ष अमित जोगी के बीच अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर लिखित सहमति बनी. उसके बाद प्रतिमा को अस्थायी रूप से प्रशासन की निगरानी में उसी स्थल पर चबूतरा के नीचे सुरक्षित रूप से रखा गया है. अनावरण स्थल के पास जहां पर जोगी जी की प्रतिमा स्थापित थी. उसी चबूतरा के बाजू में प्रतिमा को अस्थाई रूप से रखा गया है. अजीत जोगी प्रतिमा विवाद (ETV BHARAT)

Last Updated : May 27, 2025 at 8:06 PM IST