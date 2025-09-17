क्वारब डेंजर जोन पर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री और अल्मोड़ा विधायक ने एक दूसरे पर लगाए आरोप
क्वारब डेंजर जोन की लगातार बिगड़ती हालत पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी से एक दूसरे पर आरोप लगाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 17, 2025 at 8:58 PM IST
अल्मोड़ा: क्वारब डेंजर जोन की लगातार बिगड़ती हालत को लेकर केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा और अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी के बीच आरोप-प्रत्यारोप की लड़ाई तेज हो गई है. अजय टम्टा ने आरोप लगाया है कि विधायक के विरोध के कारण क्वारब का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है. इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम विधायक और कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं. वहीं विधायक मनोज तिवारी ने आरोपों को बेबुनियाद, निराधार और सत्य से परे बताया है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि क्वारब पहाड़ियों के ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राशि स्वीकृत की है. हिल साइड ट्रीटमेंट के लिए 51 करोड़ और वॉल साइड ट्रीटमेंट के लिए 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि यहां पहाड़ियां लगातार दरक रही है. ऐसे में ट्रीटमेंट का कार्य और यातायात को एक साथ सुचारू बनाए रखना संभव नहीं है.
अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों की जनता को राहत देने के लिए प्रभावित मोटर मार्ग के पास ही एक बाईपास बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया था. यह बाईपास 15 सितंबर तक तैयार होकर जनता को राहत देता, लेकिन इससे पहले ही अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस समर्थित कुछ अराजक तत्वों ने धरना-प्रदर्शन कर काम रोक दिया. उन्होंने कहा कि यदि विरोध न किया गया होता तो आज यह मार्ग बन चुका होता और चार जिलों की जनता को परेशानी नहीं झेलनी पड़ती. अजय टम्टा ने साफ कहा कि मौजूदा दिक्कतों के लिए कांग्रेस और उनके जनप्रतिनिधि पूरी तरह जिम्मेदार हैं.
क्वारब से आवाजाही में लोगों को परेशानी: अल्मोड़ा से हल्द्वानी को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की क्वारब पुल के पास लगातार स्थिति खराब है. क्वारब पुल के पास पिछले एक साल से पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है. वहीं सड़क भी धंस रही है. मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोला जा रहा है, लेकिन कभी भी किसी घटना की आशंका बनी हुई है. समय समय पर मार्ग बाधित हो रहा है. वहीं माल वाहक वाहनों की इस मार्ग से आवाजाही बंद है, जिससे अल्मोड़ा में सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं. महंगाई बढ़ने से लोगों में आक्रोश भी है. सरकार की ओर से इसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा भी स्वीकृत किया गया, काम भी शुरू हुआ, लेकिन एक साल के बाद भी अभी तक मार्ग दुरुस्त नहीं हो पाया और लोगों को राहत नहीं मिल सकी है.
वहीं केंद्रीय सड़क राज्यमंत्री अजय टम्टा द्वारा कांग्रेस विधायक के ऊपर लगाए गए आरोप वाले बयान पर अब राजनीति गरमा गई है. अजय टम्टा के लगाए आरोपों पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि अल्मोड़ा सांसद द्वारा लगाए गए उनपर आरोप बेबुनियाद, निराधार और सत्य से परे हैं.
विधायक मनोज तिवारी का जवाब: विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष से क्वारब का मार्ग बाधित है. वह भूस्खलन की चपेट था. मंत्री की जवाबदेही है कि उसके लिए धन आवंटित करना चाहिए था. लेकिन धन आवंटित नहीं किया और जब धन आवंटित किया तो उसके कार्य के लिए अपने चहेतों को ठेके दिए. कार्य में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया. उसमें बनाई गई दीवारों में दरारें आ गई.
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का नागरिक और विधायक होने के नाते हमने मांग की है कि इस मार्ग को दुरुस्त कर स्थाई समाधान निकाला जाए और इसकी उच्चस्तरीय जांच की जाए. हमने जो जनता की मांग उठाई है, इसको लेकर मंत्री जी में बैचेनी और बौखलाहट है और वह अपनी जिम्मेदारी से बचने का कार्य कर रहे हैं. जबकि उन्होंने उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए था और उसकी उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिए थी और इसका समाधान निकालना चाहिए था. लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह का गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इसके कार्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है. क्योंकि इतने समय से कार्य चल रहा है. उसमें ना तो मैनपावर लगाई गई है. जबकि लाखों रुपए की पोकलैंड मशीन और जेसीबी खड़ी है. काम में गुणवत्ता नहीं है. इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल्द इसका समाधान नहीं निकलता है और मंत्री अजय टम्टा का जल्द कोई सकारात्मक बयान नहीं आता है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: