क्या चौटाला परिवार फिर होगा एक? अजय सिंह चौटाला के बयान ने दी हवा, बोले- "चौधरी रणजीत सिंह पहल करें, मैं साथ हूं"
अजय चौटाला के बयान से चौटाला परिवार के फिर से एक होने की अटकलों को नई हवा मिल गई है.
Published : October 4, 2025 at 5:08 PM IST
भिवानी: हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर चौटाला परिवार के एकजुट होने की अटकलें तेज हो गई है . इसकी वजह है लंबे समय से विभाजित चौटाला परिवार. इन परिवारों के एक होने से इनेलो और जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा को फिर से एक करने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं.
अजय सिंह चौटाला के बयान ने सबको चौंकाया: दरअसल, भिवानी में आयोजित जजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जब पत्रकारों ने चौटाला परिवार के एक होने को लेकर सवाल पूछा तो जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने अपने बयान से सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा कि, "हमारे परिवार के मुखिया चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, यदि वे पहल करते हैं तो मैं उनका साथ देने को तैयार हूं."
सांसद धर्मबीर सिंह ने भी जताई इच्छा:अजय सिंह चौटाला का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने भी चौटाला परिवार को एक करने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि, "उनकी राजनीतिक शुरुआत चौधरी देवीलाल के साथ हुई थी और उनकी दिली तमन्ना है कि यह परिवार फिर से एक हो."
प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा बदलाव: वहीं, सियासी जानकारों का मानना है कि यदि चौटाला परिवार फिर एकजुट होता है, तो यह हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है. हाल ही में इनेलो की रोहतक रैली की सफलता और अब इस तरह के बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है.
अभय सिंह चौटाला के रूख पर टिकी निगाहें: अब निगाहें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के रुख पर टिकी हैं कि वे इस संभावित एकता के प्रयासों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.यदि सब कुछ सकारात्मक दिशा में जाता है, तो हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर देवीलाल युग की झलक देखने को मिल सकती है.
ये भी पढ़ें:अमित शाह ने हरियाणा को दी ₹825 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोले- "पहले की सरकारों ने नौकरियों पर सूबे को बर्बाद, बदनाम किया"