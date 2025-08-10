Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

अजय राय बोले- पीएम मोदी ने वाराणसी में की वोटों की चोरी, जीते नहीं जिताए गए, भाजपा-आरएसएस में लाखों फर्जी वोटर - VARANASI NEWS

अजय राय ने एक नंबर भी जारी किया. कहा कि मिस्ड कॉल कर गड़बड़ियों की शिकायत कर सकते हैं.

अजय राय ने रविवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
अजय राय ने रविवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read

वाराणसी : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी को वाराणसी से जिताने के लिए वोटों की चारी की गई. वोट चोरी कर मोदी पीएम बने हैं. उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ी की सूचना के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया.

अजय राय ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बनाकर रह गया. फर्जी वोटिंग, मतदाता सूची में हेरफेर और सरकारी मशीनरी के खुले दुरुपयोग से भाजपा के पक्ष में रिजल्ट जबरन मोड़ा गया. मोदी जी काशी से जीते नहीं, बल्कि जिताए गए हैं.

अजय राय ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. (Video Credit; ETV Bharat)

बाहरी लोगों से डलवाया गया वोट : उन्होंने कहा- राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों से यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वोट चोरी से बनी है. काशी में संगठित तरीके से मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए और बाहरी राज्यों के लोगों को वोट डलवाया गया.

उन्होंने कहा कि विशाल सिंह का नाम एक साथ कर्नाटक और काशी, दोनों जगह मतदाता सूची में दर्ज है. वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में काशी के आरएसएस द्वारा संचालित 'निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर' स्कूल में विशाल सिंह ने वोट डाला. ऐसे लाखों फर्जी मतदाता भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बार-बार मतदान करते हैं.

फर्जीवाड़ा कर जीता चुनाव : उन्होंने कहा- काशी में चारों तरफ फर्जी वोटर लिस्ट भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की जाती है. यही फर्जीगिरी है कि भाजपा लाखों वोट से विधानसभा और लोकसभा जीत जाती है. अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भाजपा यहां लोकसभा, विधानसभा क्या पार्षद तक का चुनाव जीतने के लिए पसीना बहा देगी.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है. इस गड़बड़ी में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. हमने चुनाव आयोग से 8 सवाल किए हैं. साथ ही काशी की जनता के लिए एक नंबर जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल कर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. उन्हें जहां कहीं भी वोट की गड़बड़ी दिखे वो इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं. कांग्रेस उसकी जांच करेगी.

कांग्रेस के चुनाव आयोग से 8 सवाल-

  1. विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? आखिर क्या छुपाया जा रहा है?
  2. CCTV फुटेज और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? किसके इशारे पर?
  3. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग क्यों की गई?
  4. विपक्षी नेताओं को धमकाने और डराने का खेल क्यों चल रहा है?
  5. क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का चुनावी एजेंट बन चुका है? 2024 लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग की डिजिटल वेबसाइट पर वाराणसी सीट का डाटा क्यों रोक दिया गया था ?
  6. वाराणसी में चुनाव वाले दिन विपक्ष के जनप्रतिनिधियों, नेताओं को नजरबंद किया जा रहा था और वोटरों को धमकाया जा रहा था?
  7. वाराणसी में जब हम नतीजों आगे चल रहे थे तब गिनती को जानबूझकर धीमा क्यों किया गया ?

यह भी पढ़ें: यूपी में एक साल में हुए 27 लाख से अधिक ई-चालान, भुगतान मात्र 19%, परिवहन विभाग व्हाट्सऐप चैटबॉट से करेगा वसूली

वाराणसी : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी को वाराणसी से जिताने के लिए वोटों की चारी की गई. वोट चोरी कर मोदी पीएम बने हैं. उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ी की सूचना के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया.

अजय राय ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बनाकर रह गया. फर्जी वोटिंग, मतदाता सूची में हेरफेर और सरकारी मशीनरी के खुले दुरुपयोग से भाजपा के पक्ष में रिजल्ट जबरन मोड़ा गया. मोदी जी काशी से जीते नहीं, बल्कि जिताए गए हैं.

अजय राय ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. (Video Credit; ETV Bharat)

बाहरी लोगों से डलवाया गया वोट : उन्होंने कहा- राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों से यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वोट चोरी से बनी है. काशी में संगठित तरीके से मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए और बाहरी राज्यों के लोगों को वोट डलवाया गया.

उन्होंने कहा कि विशाल सिंह का नाम एक साथ कर्नाटक और काशी, दोनों जगह मतदाता सूची में दर्ज है. वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में काशी के आरएसएस द्वारा संचालित 'निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर' स्कूल में विशाल सिंह ने वोट डाला. ऐसे लाखों फर्जी मतदाता भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बार-बार मतदान करते हैं.

फर्जीवाड़ा कर जीता चुनाव : उन्होंने कहा- काशी में चारों तरफ फर्जी वोटर लिस्ट भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की जाती है. यही फर्जीगिरी है कि भाजपा लाखों वोट से विधानसभा और लोकसभा जीत जाती है. अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भाजपा यहां लोकसभा, विधानसभा क्या पार्षद तक का चुनाव जीतने के लिए पसीना बहा देगी.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है. इस गड़बड़ी में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. हमने चुनाव आयोग से 8 सवाल किए हैं. साथ ही काशी की जनता के लिए एक नंबर जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल कर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. उन्हें जहां कहीं भी वोट की गड़बड़ी दिखे वो इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं. कांग्रेस उसकी जांच करेगी.

कांग्रेस के चुनाव आयोग से 8 सवाल-

  1. विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? आखिर क्या छुपाया जा रहा है?
  2. CCTV फुटेज और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? किसके इशारे पर?
  3. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग क्यों की गई?
  4. विपक्षी नेताओं को धमकाने और डराने का खेल क्यों चल रहा है?
  5. क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का चुनावी एजेंट बन चुका है? 2024 लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग की डिजिटल वेबसाइट पर वाराणसी सीट का डाटा क्यों रोक दिया गया था ?
  6. वाराणसी में चुनाव वाले दिन विपक्ष के जनप्रतिनिधियों, नेताओं को नजरबंद किया जा रहा था और वोटरों को धमकाया जा रहा था?
  7. वाराणसी में जब हम नतीजों आगे चल रहे थे तब गिनती को जानबूझकर धीमा क्यों किया गया ?

यह भी पढ़ें: यूपी में एक साल में हुए 27 लाख से अधिक ई-चालान, भुगतान मात्र 19%, परिवहन विभाग व्हाट्सऐप चैटबॉट से करेगा वसूली

Last Updated : August 10, 2025 at 7:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSPM MODI STOLE VOTESCONGRESS LEADER AJAY RAIपीएम मोदी ने की वोटों की चोरीVARANASI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.