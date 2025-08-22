ETV Bharat / state

जिपं अध्यक्ष पद पर गंगवार फैमिली का 23 साल का वर्चस्व किया खत्म, अजय मौर्य ने पहली बार में ही रचा इतिहास - AJAY MAURYA INTERVIEW

अजय मौर्य पहली बार जिला पंचायत का चुनाव जीते, बीजेपी ने अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया तो निर्विरोध हुए निर्वाचित

AJAY MAURYA INTERVIEW
उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य का इंटरव्यू (Photo- ETV Bharat)
August 22, 2025

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य चुनाव जीतने के बाद पहली बार खटीमा पहुंचे. जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के आम कार्यकर्ता और पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद सीधे बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी बन निर्विरोध प्रदेश के बड़े जिले उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में विकास के रोड मैप सहित विभिन्न विषयों पर ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत की.

उधम सिंह नगर जिपं अध्यक्ष का इंटरव्यू: अजय मौर्य ने कहा कि हमको जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर विकास करने का एक अवसर मिला है. हम जिला पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है. हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था. जिला पंचायत सदस्यों की शपथ के बाद हम बोर्ड की बैठक करेंगे. उसके बात विकास कार्यों को रफ्तार देंगे.

मझोला मार्ग और गौशाला निर्माण पर बोले मौर्य: हमारी प्राथमिकता स्थानीय स्तर की समस्याओं पर चर्चा के बाद काम करने की है. खटीमा क्षेत्र के विकास पर हम विशेष ध्यान देंगे. जो काम हमारे स्तर के होंगे, उन्हें हम खुद यहां जिला पंचायत के माध्यम से करेंगे. जो बड़े काम होंगे, उन पर मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे. मझोला मार्ग और गौशाला के सवाल पर अजय मौर्य ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि गौशाला सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. ये निर्माणाधीन है. इसका 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है. प्रयास ये है कि दो माह के अंदर काम पूरा कर लेंगे. मझोला मार्ग की टेंडर प्रक्रिया हो गई है. 15 सितंबर तक काम भी पूरा हो जाएगा. ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है. यहां का विकास बहुत तेज होगा.

पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बने अजय मौर्य: उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पड़ने वाले सबसे बड़े जिलों में शुमार उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले अजय मौर्य का अपने गृह क्षेत्र खटीमा दौरे पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ. खटीमा के मझोला-1 जिला पंचायत सीट से पहली बार चुनाव लड़ने वाले अजय मौर्य जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे. बीजेपी संगठन द्वारा मौर्य को जिला पंचायत अध्यक्ष का अधिकृत प्रत्याशी भी घोषित किया गया.

निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं अजय मौर्य: अजय मौर्य ने उधम सिंह नगर जिले में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होकर जहां भाजपा का जिले में परचम लहराया, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में बीते 23 सालों के गंगवार फैमली के वर्चस्व को भी निर्विरोध निर्वाचित हो ध्वस्त करने का काम किया. मौर्य भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल महामंत्री सहित विभिन्न संगठन के पदों पर काम कर चुके हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर भाजपा द्वारा अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद निर्विरोध निर्वाचित होने पर अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त कर रहे हैं.

प्राथमिकता में है संकल्प सिद्धि: अजय मौर्य जिले के सभी जिला पंचायत सदस्यों के राय मशवरे व भारतीय जनता पार्टी की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प सिद्धि की बात अपनी प्राथमिकताओं में रख रहे हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिले के विकास को नए सोपानों पर ले जाने की नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने बात कही है.
