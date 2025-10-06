करनाल अनाज मंडी पहुंचे अजय चौटाला, बोले- "हरियाणा में जंगलराज, MSP के नाम पर हो रही लूट"
करनाल में किसानों के बीच पहुंचे अजय चौटाला ने हरियाणा सरकार को एमएसपी घोटाले को लेकर घेरा.
Published : October 6, 2025 at 11:51 AM IST
करनाल: करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे. अजय सिंह चौटाला ने जमीन पर बैठकर किसानों की समस्याएं सुनीं और सरकार पर जमकर हमला बोला. चौटाला ने कहा कि, "हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है. एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है."
"MSP नहीं, रिश्वत का खेल चल रहा": इस दौरान अजय चौटाला ने खुलासा किया कि फसल खरीद में सरकारी दरों से 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमतों पर खरीद की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मिलर्स की फाइलें क्लियर करने के लिए दो-दो लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है. अजय चौटाला ने कहा, "सरकार बिना पर्ची-खर्ची की बात करती है, लेकिन हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची. पूरा सिस्टम जंगलराज में तब्दील हो चुका है."
चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मिल रही धमकी: राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चौटाला ने कहा कि, "गैंगस्टर अब चुने हुए नेताओं को विदेश से धमकियां दे रहे हैं.मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुरक्षा दे दी गई, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता कहां सुरक्षित है?”
इनेलो-जेजेपी विलय पर बोले अजय चौटाला: इसके अलावा इनेलो और जेजेपी के संभावित विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय चौटाला ने संकेत भरे शब्दों में कहा कि, "भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, न मुझे पता है, न किसी और को. परिवार के एकजुट होने की पहल अगर चौधरी रणजीत सिंह, जो अब परिवार के वरिष्ठतम सदस्य हैं, वो करते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे."
कांग्रेस पर कटाक्ष: हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव पर चुटकी लेते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि, "11 साल बाद कांग्रेस ने संगठन बनाया है, 37 विधायकों के बाद भी 11 महीने तक सीएलपी लीडर तय नहीं कर सके.अब जब नियुक्ति हुई है, तो लगता है कांग्रेस की जूतियों में खीर बंट रही है.”
अमित शाह पर पलटवार: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के "पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास नहीं किया" वाले बयान पर पलटवार करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि, "अगर किसी का विकास हुआ है तो वो अडाणी-अंबानी का हुआ है. बीजेपी सरकार ने देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तक बेच दिए और जनता को सिर्फ वादे मिले.”
किसानों की लड़ाई के बीच सियासत की नई बिसात: किसानों की समस्याओं, एमएसपी घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था पर सवाल, विपक्ष पर वार और पारिवारिक एकता के संकेतों ने करनाल में अजय चौटाला के दौरे को सिर्फ किसान संवाद नहीं, बल्कि हरियाणा की सियासत में नए समीकरणों की दस्तक बना दिया है.
