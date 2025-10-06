ETV Bharat / state

करनाल अनाज मंडी पहुंचे अजय चौटाला, बोले- "हरियाणा में जंगलराज, MSP के नाम पर हो रही लूट"

करनाल: करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे. अजय सिंह चौटाला ने जमीन पर बैठकर किसानों की समस्याएं सुनीं और सरकार पर जमकर हमला बोला. चौटाला ने कहा कि, "हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है. एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है." "MSP नहीं, रिश्वत का खेल चल रहा": इस दौरान अजय चौटाला ने खुलासा किया कि फसल खरीद में सरकारी दरों से 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमतों पर खरीद की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मिलर्स की फाइलें क्लियर करने के लिए दो-दो लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है. अजय चौटाला ने कहा, "सरकार बिना पर्ची-खर्ची की बात करती है, लेकिन हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची. पूरा सिस्टम जंगलराज में तब्दील हो चुका है." करनाल अनाज मंडी पहुंचे अजय सिंह चौटाला (ETV Bharat) चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मिल रही धमकी: राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चौटाला ने कहा कि, "गैंगस्टर अब चुने हुए नेताओं को विदेश से धमकियां दे रहे हैं.मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुरक्षा दे दी गई, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता कहां सुरक्षित है?”