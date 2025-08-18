ETV Bharat / state

जानें कब है अजा एकादशी, नोट कर लें सही डेट, इस दिन भूल कर भी न करें ये काम वरना... - AJA EKADASHI 2025

अजा एकादशी कब है? इस दिन व्रत रखने वाले क्या करें, क्या न करें...इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें..

करनाल: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है. एकादशी व्रत के दिन जातक विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. शास्त्रों की मानें तो एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. इस समय हिंदू वर्ष का भाद्रपद माह चल रहा है. इस महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है. अजा एकादशी का व्रत करने से 1000 गाय के दान करने के समान का फल प्राप्त होता है.

जानें कब है अजा एकादशी: पंडित कर्मपाल शर्मा ने बताया कि एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. एक साल में 24 एकादशी होती है. प्रत्येक महीने में दो एकादशी आती है. भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है. इसका विशेष महत्व होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अजा एकादशी की शुरुआत 18 अगस्त को शाम के 5:53 से शुरू होगी, जबकि इसका समापन 19 अगस्त को दोपहर बाद 3:33 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदय तिथि के साथ माना जाता है, इसलिए अजा एकादशी 19 अगस्त के दिन मनाई जाएगी.

अजा एकादशी का महत्व: पंडित ने बताया कि अजा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है. इसका व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. वहीं, भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है. ऐसा माना जाता है कि इसका व्रत करने से 1000 गाय के दान करने जितना बराबर फल प्राप्त होता है. इस एकादशी पर विशेष तौर पर भगवान विष्णु के ऋषिकेश रूप की पूजा अर्चना की जाती है. इससे इंसान को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है. एकादशी के दिन दान दक्षिणा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है.

व्रत के दिन क्या करें:

  • एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें.
  • स्नान के बाद घर के मंदिर में साफ-सफाई करें.
  • इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें.
  • उनको पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई अर्पित करें.
  • उनको मखाने से बनी हुई खीर का भोग लगाएं.
  • उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं.
  • जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं.
  • वह एकादशी के व्रत रखने का प्रण लें.
  • उसके बाद उनकी आरती करें.
  • एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए इसमें केवल शाम के समय फलाहर लें.
  • इस दिन विष्णु पुराण और एकादशी की कथा का पाठ करें.
  • शाम के समय गरीब और जरूरतमंदों को भोजन दे.
  • अपनी इच्छा अनुसार दान दे.
  • व्रत के पारण के समय अपने व्रत का पारण करें.

एकादशी के दिन क्या ना करें:

  • एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए.
  • घर में खाने में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए.
  • इस दिन नाखून और बाल काटना भी वर्जित होता है.
  • ऐसा करने से इंसान पाप का भागीदार बन जाता है.

