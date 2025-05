ETV Bharat / state

पति शुभम की तस्वीर हाथों में लेकर ऐशान्या ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, उमड़ा सैलाब - TIRANGA YATRA IN KANPUR

कानपुर में निकली तिरंगा यात्रा. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 10:49 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 11:30 PM IST 3 Min Read

कानपुर: कुछ दिनों पहले पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के श्याम नगर स्थित आवास पर गुरुवार शाम को नजारा ठीक वैसा था, जैसा आमतौर पर 26 जनवरी या 15 अगस्त पर देखने को मिलता है. यहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी तेज धूप के बीच मौजूद रहे. जैसे ही शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या, शुभम के पिता संजय व चाचा मनोज द्विवेदी व अन्य परिजनों संग बाहर आईं तो देशभक्ति के नारे लगने लगे. ऐशान्या ने शुभम की तस्वीर हाथों में ले रखी थी. हर तरफ भारत माता की जय, जय हिंद की सेना जैसे नारे गूंजने लगे. इसके बाद ऐशान्या ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया. कानपुर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT) शहर में करीब पांच किलोमीटर तक कार्यकर्ता दोपहिया, चार पहिया वाहनों से तिरंगा यात्रा लेकर चलते रहे. वहीं, इस खास मौके पर एक रथ तैयार किया गया था, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, सांसद रमेश अवस्थी, पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी, एमएलसी अरुण पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया हाथों में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे. प्रकाश पाल ने कहा, जिस तरह भारतीय सेना ने अपने शौर्य का साहस दिखाया और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कई आतंकियों को जहां मार गिराया वहीं पाकिस्तान में तबाही ला दी, उससे उत्साहित होकर हम सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं. कानपुर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

शहर में निकली तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद रमेश अवस्थी व पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी एक साथ दिखे. शहर के उत्तर में भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शाम करीब पांच बजे ही मोतीझील स्थित कारगिल पार्क के बाहर एकत्रित हो गए थे. इसके बाद जब यहां से यात्रा निकली तो इस यात्रा में स्कूली शिक्षक, छात्र समेत अन्य वर्गों का सैलाब उमड़ पड़ा. कानपुर में केवल तिरंगे ही लहरा रहे थे. हर किसी ने वंदे मातरम गीत को भी गाया. वाराणसी में 1001 दीपों से जय हिंद लिख भारतीय सेना की बहादुरी को किया नमन वाराणसी में भारतीय सेना को समर्पित विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया. इस मौके पर देशी से लेकर विदेशी मेहमानों ने भारतीय सेना की बहादुरी को नमन किया और 1001 दिए जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जश्न मनाया. इस मौके पर सभी लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, इसके साथ ही अर्चकों द्वारा विशेष पूजन भी किया गया. काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की दैनिक आरती में गुरुवार शाम ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर मां गंगा से प्रार्थना की गई. वाराणसी में वीर जवानों को नमन. (Etv Bharat) इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली. जिससे देशवासियों के साथ काशी में आए हर श्रद्धालु देशभक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं. हम सभी ये कामना करते है कि ऐसे ही भारतीय सेना अपने पराक्रम से दुश्मनों को जवाब देती रहेंगी. इसी लिए आज गंगा आरती में 1001 दीपों से जय हिंद लिख भारतीय सेना की बहादुरी को नमन किया गया और मां गंगा से उनके जीत की कामना की गई. यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- स्वार्थ के लिए एक से अधिक शादी कर रहे मुस्लिम, कुरान में बहु विवाह की दी गई थी सशर्त अनुमति

Last Updated : May 15, 2025 at 11:30 PM IST