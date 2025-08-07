छिन्दवाड़ा: मध्य प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. जल्द ही छिंदवाड़ा में एक और एयरपोर्ट बनने वाला है जिसकी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. छिन्दवाड़ा में एयरपोर्ट के लिए चिह्नित की गई जमीन में निर्माण की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं. जिसे लेकर सांसद बन्टी विवेक साहू ने मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की है. मुलाकात के दौरान सांसद ने केन्द्रीय मंत्री से छिन्दवाड़ा में चिह्नित की गई जमीन पर एयरपोर्ट निर्माण की माँग की है. केन्द्रीय मंत्री ने पर हर सम्भव सहयोग की बात कही है.

इमलीखेड़ा हवाईपट्टी में 7 सीटर एयरक्राफ्ट और हेलीकाप्टर की क्षमता

छिन्दवाड़ा के इमलीखेड़ा में एयरस्ट्रिप है, जिसमें केवल 7 सीटर एयरक्राफ्ट एवं हेलीकाप्टर ही लैंड कर सकते हैं. हवाई पट्टी की लंबाई 1486 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है. पिछले दिनों सर्वे एजेन्सी द्वारा बनाई गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार यहां हवाई पट्टी का निर्माण करना संभव नहीं है.

दिल्ली में केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मिलते सांसद बन्टी विवेक साहू (ETV Bharat)

एयरपोर्ट के लिए जमीन की हो रही सर्चिंग

इमलीखेड़ा हवाई पट्टी में विस्तार होना संभव है, इसलिए कमलनाथ सरकार के दौरान एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया था. जिसके लिए जिला प्रशासन ने नई जगह को चिह्नांकित किया था. सर्वे एजेन्सी राईटस ने तिकाड़ी, तिवरा कामथ एवं खूनाझिर कलां में एयरपोर्ट के लिये फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है. छिन्दवाड़ा में एयरपोर्ट की विस्तृत रिपोर्ट एवं डीपीआर तैयार करने का काम भी शुरू हुआ है.

छिन्दवाड़ा के साथ ही आसपास के जिलों को होगा फायदा

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया "एयरपोर्ट बनने से छिन्दवाड़ा सहित दूसरे जिलों के निवासियों को भी लाभ मिलेगा." उन्होंने केन्द्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू को बताया कि छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर का नजदीकी एयरपोर्ट नागपुर है. जिसके लिए करीब ढ़ाई घंटे की सड़क यात्रा करनी पड़ती है. एयरपोर्ट बनने से छिन्दवाड़ा एवं पांढुर्णा के अलावा सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर जिले के उद्योगपतियों, छात्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करने वालों, बीमारों को इलाज़ के लिए आने-जाने में तथा व्यापारियों को अपने व्यापार के लिए सुविधा होगी.

कमलनाथ की सरकार होती तो अब तक बन जाता है एयरपोर्ट

छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट की संभावनाओं को लेकर ईटीवी भारत ने जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे से बात की तो उनका कहना था "हवाई पट्टी की क्षमता कम होने की वजह से 2019 में तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने तीन गांवों में सर्वे कराकर जमीन भी चिह्नित कर ली थी, लेकिन सरकार गिरने की वजह से भाजपा सरकार ने उसे खटाई में डाल दिया. कमलनाथ सरकार होती तो अब तक एयरपोर्ट बन गया होता. एयरपोर्ट के लिए पड़ोसी जिले सिवनी और मंडला में भी जमीन की तलाश की जा रही है, यह छिंदवाड़ा के साथ गलत हो रहा है."