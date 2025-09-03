मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को बदमाशों ने चेन छिनतई के दौरान एयरफोर्स जवान को गोली मार दी. घायल जवान की पहचान अभिषेक सिंह के रूप में हुई है, जो पारू थाना क्षेत्र के जयमल डुमरी गांव के निवासी और वर्तमान में ग्वालियर में पदस्थापित हैं. 7 जून को उनकी शादी हुई थी और करीब 14 दिन पहले ही वह छुट्टी पर घर आए थे. वारदात जैतपुर थाना क्षेत्र में हुई.

पत्नी संग मंदिर जाते समय चेन छिनतई : बुधवार को छुट्टी पर मुजफ्फरपुर आए एयरफोर्स जवान अभिषेक सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक से मंदिर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी पत्नी के गले से चेन झपटने की कोशिश की. विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए.

एयरफोर्स जवान की पत्नी ने दिखाई बहादुरी : वारदात के दौरान जवान की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया. उनकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जुट गए और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. बाद में ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया.

घायल एयरफोर्स जवान को पहुंचाया गया अस्पताल : घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ सरैया और जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. घायल जवान को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है, जबकि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है.

लूट के दौरान फायरिंग की पुष्टि : एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जैतपुर थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की है. घायल व्यक्ति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. घटना में शामिल दो अपराधियों को पकड़ा गया है. अपराधियों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट भी की है, जिसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ हो रही है और फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

"जैतपुर थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है. घायल व्यक्ति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. दो अपराधियों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ जारी है. फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- सुशील कुमार, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

