पश्चिम बंगाल में अजमेर के जवान की गोली लगने से मौत, वायुसेना स्टेशन पर था तैनात

अजमेर के वायु सैनिक की पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव शुक्रवार को अजमेर पहुंचा.

Airforce jawan died in ajmer
मृतक जवान पु​लकित नाथ (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2025 at 1:35 PM IST

अजमेर: पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में वायुसेना स्टेशन पर तैनात अजमेर के जवान पुलकित नाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जवान पुलकित के गले में 9 सितंबर को गोली लगी थी. घायल अवस्था में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बहरहाल, उसके गोली लगने और मौत के कारण अभी सामने नहीं आए हैं. जवान का शव शुक्रवार को एयरपोर्ट पर पहुंचा. उसकी अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोग जुटे.

हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि वायुसेना के जवान पुलकित नाथ का शव शुक्रवार सुबह दिल्ली से अजमेर लाया गया. शव के पहुंचते ही क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया. जवान की शवयात्रा कोटड़ा स्थित कल्पतरु गार्डन के समीप उनके निवास से निकली. जवान को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. फिलहाल जवान को गोली लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

जवान की गोली लगने से मौत (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

बीटेक के बाद गया था वायुसेना में: बता दें कि पुलकित बीटेक करने के बाद आठ साल पहले भारतीय वायु सेना में शामिल हुआ था. उनके पिता राजेंद्र प्रसाद भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी हैं. गत 9 सितंबर को जवान पुलकित नाथ को गोली लगी थी, जबकि 10 सितंबर को परिजनों को उसकी मौत की सूचना दी गई. वह गत 5 सितंबर को छुट्टी पर जयपुर आया था. यहां उन्होंने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया था. परिजनों को भी नहीं मालूम था कि यह जन्मदिन उनका आखिरी होगा. जन्मदिन मनाने के बाद जवान पुलकित नाथ अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया था.

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए अंतिम संस्कार में: एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, अजमेर नॉर्थ सीओ रुद्रप्रकाश शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना प्रभारी महावीर शर्मा भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे. जवान की पार्थिव देह की अंत्येष्टि कर दी गई है. मामले की जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस करेगी.

