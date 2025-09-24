ETV Bharat / state

देश के इन शहरों में उड़ान भरेगी एयर टैक्सी, जानें- किस तरह से परिवहन में आएगा बड़ा बदलाव

अगर आपको आने वाले दिनों में आसमान में उड़ती 'एयर टैक्सी' दिख जाए तो चौंकिएगा नहीं. जानिए इसके बारे में..

प्रिया सिंह, डायरेक्टर, चलो ऐप
प्रिया सिंह, डायरेक्टर, चलो ऐप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 7:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश के बड़े शहरों की सड़कों पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से परेशान यात्रियों को जल्द ही राहत मिल सकती है, जिस एयर टैक्सी को लोग अब तक फिल्मों में देखते आए हैं, भारत के चुनिंदा शहरों में वह उड़ान भरती दिखाई देने वाली है. अगले दो से तीन साल में मुंबई, बेंगलुरू समेत कई महानगरों में इस सेवा की शुरुआत हो सकती है. इसके लिए भारत सरकार के सहयोग से तमाम कंपनियां व स्टार्टअप काम कर रहे हैं.

मुंबई की 'चलो' मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड एयर टैक्सी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. कंपनी की डायरेक्टर प्रिया सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि विदेशी तकनीक व भारतीय जरूरतों को मिलाकर एयर टैक्सी को जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि यह सेवा यात्रियों को न सिर्फ तेज सफर उपलब्ध कराएगी, बल्कि बड़े शहरों के जाम से निपटने का एक का एक बेहतर विकल्प भी देगी.

प्रिया सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)

कैसी होगी एयर टैक्सी: प्रिया सिंह ने बताया कि एयर टैक्सी छोटे विमान या हेलीकॉप्टर की तरह होगी, जिसमें 2 से 6 यात्री बैठ सकेंगे. यह हेलीकॉप्टर से छोटी होगी और ड्रोन की तरह चलेगी. साथ ही यह कहीं पर भी आसानी से उतर सकेगी और उड़ सकेगी और इसके लिए हेलीपैड या रनवे की जरूरत नहीं होगी. एयर टैक्सी तय समय की बजाए मांग पर उड़ान भरेगी. जिस दूरी को कार या अन्य वाहन से सफर करने में एक घंटे का वक्त लगता है, एयर टैक्सी में महज 10 मिनट में उसे तय कर सकेगी. शुरुआती दौर में पायलट एयर टैक्सी को उड़ाएंगे, लेकिन भविष्य में इन्हें पायलट रहित बनाया जाएगा. लक्ष्य है कि एयर टैक्सी पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो. इससे यह न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.

भारत की तैयारियां: भारत सरकार और विमानन नियामक (डीजीसीए) ने एयर टैक्सी यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकआफ एंड लैंडिंग विमानों के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई व बेंगलुरु की कंपनियां इस एयर टैक्सी बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. इन शहरों में वर्टीपोर्ट्स बनाने की योजना पर काम चल रहा है. कई बड़े शहरों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी एयर टैक्सी को शामिल किया गया है. उम्मीद है कि जल्द ही कंपनियां इस दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगी. भारत में एयर टैक्सी के प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है. यह दो हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ेंगी. जिस तरीके से प्लेन के ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से एयर टैक्सी का मैनेजमेंट होगा, ताकि यह हवा में एक दूसरे से न टकराएं.

अन्य देशों में एयर टैक्सी की स्थिति: प्रिया सिंह ने आगे बताया कि दुनिया के कई देश भारत से पहले इस तकनीक को अपना रहे हैं. लेकिन भारत भी अब पीछे नहीं है. इस तकनीक पर सरकार से सहयोग से काम चल रहा है. दुबई व अबू धाबी में 2026 तक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी है. सऊदी अरब में ट्रायल चल रहा है. ब्राजील, चीन, दक्षिण कोरिया व सिंगापुर में भी एयर टैक्सी चलाने की तैयारी है. लॉस एंजेलिस 2028 ओलिंपिक में एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है. भारत भी 2028 तक इस एयर टैक्सी का संचालन शुरू कर सकता है.

ट्रैफिक जाम से मिलेगी आजादी: प्रिया सिंह का मानना है कि एयर टैक्सी अब भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि जल्द ही हकीकत बनने जा रही है. देश में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरू व अन्य चुनिंदा शहरों में यह सेवा अगले कुछ वर्षों में उपलब्ध हो सकती है. ऐसे में यात्रियों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा. इसके साथ ही उनका सफर आसमान से होकर तेज, आसान व एनवायरमेंट फ्रेंड्ली होगा.

दिल्ली की सीएम ने लॉन्च किया चलो ऐप: दरअसल, 23 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रिया सिंह के स्टार्टअप द्वारा विकसित 'चलो' ऐप को डीटीसी बस यात्रियों के लिए लॉन्च किया. प्रिया सिंह ने बताया कि यह ऐप दिल्ली की बस सेवाओं को डिजिटल व यात्रियों के लिए आसान बनाने का महत्वपूर्ण कदम है. चलो ऐप से से यात्री रीयल-टाइम में बस की लोकेशन देख सकेंगे. साथ ही यह जान पाएंगे कि उनकी बस कितनी देर में स्टॉप पर पहुंचेगी.

यात्रियों का सफर आसान बना रहा ऐप: इसके अतिरिक्त डिजिटल टिकटिंग और पास की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे कैशलेस, कांटेक्टलेस और पेपरलेश सफर को बढ़ावा मिलेगा और सफर अधिक सुविधाजनक होगा. ऐप पर रूट, स्टॉप व टाइमटेबल की जानकारी भी मिलेगी, साथ ही कुछ बसों में यात्रियों की संख्या भी देखी जा सकेगी. प्रिया ने बताया कि मुंबई में इस ऐप के जरिए 3000 बसों की लाइव ट्रैकिंग व अन्य सुविधाओं के जरिए यात्रियों का सफर आसान कर रही हैं. अब दिल्ली में भी यह ऐप यात्रियों को बेहतर सुविधा देगा.

यह भी पढ़ें-

महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में स्थापित होंगे 53 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेखा सरकार का बड़ा फैसला

रामलीला के दूसरे दिन गणमान्यों ने की शिरकत, नामकरण संस्कार-ताड़का वध का हुआ मंचन, रावण देख खूब बजी तालियां

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIYA SINGH CHALO APPचलो ऐप की डायरेक्टर प्रिया सिंहAIR TAXIAIR TAXI INNOVATION IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.