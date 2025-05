ETV Bharat / state

दुश्मन देश के संभावित हमले को लेकर हुआ ब्लैकआउट, हवाई हमले को लेकर हुआ मॉक ड्रिल - SECURITY MOCK DRILL

रांची में ब्लैक आउट ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 7, 2025 at 7:46 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 8:14 PM IST 2 Min Read

रांची: दुश्मन देश द्वारा संभावित हवाई हमले को लेकर राजधानी रांची में मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. मॉक ड्रिल के लिए रांची के डोरंडा इलाके को केंद्र बनाया गया था. शाम होते ही हवाई हमले को लेकर सायरन बजा, पूरा डोरंडा ब्लैक आउट हो गया. आम लोगों ने किया सहयोग डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में रांची में दुश्मन देश द्वारा युद्ध और हवाई हमले की आशंका को लेकर मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. पुलिस के निर्देश पर शाम होते ही डोरंडा को पूरी तरह ब्लैक आउट कर दिया गया. जानकारी देते संवाददाता प्रशांत कुमार (ईटीवी भारत) खतरे का सायरन बजते ही घरों, कारों, बाइकों के साथ-साथ सभी निजी और सरकारी कार्यालयों की लाइटें बंद कर दी गईं. ब्लैकआउट के निर्धारित समय तक कहीं से भी किसी तरह की कोई लाइट दिखाई नहीं दी. रांची पुलिस ने आम लोगों को ब्लैकआउट के बारे में पहले ही जागरूक कर दिया था, जिसका असर ब्लैकआउट के दौरान भी देखने को मिला.

Last Updated : May 7, 2025 at 8:14 PM IST