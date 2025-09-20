हिसार में एयर शो की फाइनल रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के नौ विमानों ने आसमान में दिखाए करतब
हिसार में 21 सितंबर को पहली बार एयर शो होगा. इसको लेकर आज फाइनल रिहर्सल की गई. मुख्यमंत्री नायब सैनी रहेंगे मुख्य अतिथि.
Published : September 20, 2025 at 8:30 AM IST|
Updated : September 20, 2025 at 10:18 AM IST
हिसार: शनिवार को हिसार में एयर शो की फाइनल रिहर्सल की गई. इस दौरान भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में करतब दिखाए. जिसका लोगों ने जम कर लुत्फ उठाया. बता दें कि हरियाणा के हिसार में पहली एक ऐतिहासिक एयर शो का आयोजन 21 सितंबर को किया जा रहा है. इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है.
हिसार में एयर शो: शुक्रवार को उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक सावन और सेना के अधिकारियों ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. आयोजन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. एयर शो को लेकर पार्किंग, सुरक्षा, चिकित्सा और ट्रैफिक के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं. स्कूली बच्चों सहित शहर के लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: पुलिस अधीक्षक शशांक सावन ने बताया कि "सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट पर सख्त इंतजाम किए गए हैं. भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, प्राथमिक उपचार और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. सेना के अधिकारियों ने भी तकनीकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए एयर शो को सफल बनाने के लिए अपनी योजना साझा की है." प्रशासन का मानना है कि यह शो प्रदेश के युवाओं को वायुसेना और सैन्य सेवाओं के प्रति प्रेरित करेगा. आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले दर्शकों के लिए बैठने, खाने-पीने और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई असुविधा न हो.
सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के नौ विमानों का आसमान में करतब: इस एयर शो का सबसे बड़ा आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम होगी, जो नौ विमानों के साथ आसमान में रोमांचक करतब दिखाएगी. शनिवार को इन विमानों की रिहर्सल की गई. जिसे देखने के लिए शहरवासियों और स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया. यह वही टीम है जो देशभर के एयरपोर्ट्स पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी है. आयोजन के दौरान लोग आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत और दक्षता को नजदीक से देख सकेंगे. शो के जरिए युवाओं में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.
एयर शो की वजह से उड़ानों के समय में बदलाव, जानें नया शेड्यूल: 21 सितंबर को होने वाले एयर शो के चलते हिसार एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है. दिल्ली से हिसार आने वाली फ्लाइट दोपहर 12:05 बजे रवाना होगी और 12:45 बजे हिसार पहुंचेगी. हिसार से अयोध्या की फ्लाइट 1:10 बजे उड़ान भरेगी और 3:10 बजे अयोध्या पहुंचेगी. अयोध्या से वापसी की फ्लाइट 3:35 बजे उड़कर शाम 5:35 बजे हिसार पहुंचेगी. हिसार से दिल्ली के लिए फ्लाइट शाम 6 बजे रवाना होगी. ये बदलाव सिर्फ एक दिन के लिए है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है.
