हिसार में 21 सितंबर को भव्य एयर शो, सीएम सैनी समेत 15 हजार लोग होंगे शामिल, 9 विमान दिखाएंगे करतब

हरियाणा के हिसार जिले में भारतीय वायु सेना की ओर से 21 सितंबर को एयर शो का आयोजन किया जा रहा है.

हिसार में रविवार को भव्य एयर शो
हिसार में रविवार को भव्य एयर शो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2025 at 4:24 PM IST

हिसार: हरियाणा के हिसार जिले में भारतीय वायु सेना की ओर से 21 सितंबर को एयर शो का आयोजन किया जा रहा है. यह पहली बार है, जब इस तरह का आयोजन हिसार में देखने को मिलेगा. सीएम नायब सैनी इस शो के मुख्य अतिथि बनेंगे. इसके लिए आज शनिवार को रिहर्सल की गई, जिसको देखने के लिए हिसार के हजारों लोग पहुंचे. कल फिर से स्कूली बच्चों के अलावा शहर के लोगों को भी इसको देखने के लिए बुलाया गया है.

उपायुक्त और सेना के अधिकारियों ने किया निरीक्षण

महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर इसके लिए तैयारियों जोरो पर है. उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक सावन और सेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. दर्शकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर व्यापक प्रबंध किए हैं. सेना के अधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल पर तकनीकी तैयारियों का निरीक्षण किया.

रविवार को होने वाले एयर शो से पहले आज हुई रिहर्सल (ETV Bharat)

शनिवार को की गई रिहर्सल

वहीं, शनिवार को महाराजा एयरपोर्ट पर एयर शो की फाइनल रिहर्सल की गई. इस रिहर्सल के दौरान आज काफी संख्या में लोग मौजूद थे. फौजी सेना के अधिकारी, उनके परिवार और स्कूल के छात्र-छात्राओं समेत हजारों लोग इस रिहर्सल को देखने के लिए पहुंचे.

रिहर्सल में रोमांचकारी करतब दिखाए गए

एयर शो काफी रोमांच और हैरान कर देने वाले थे. एयर बेस सूर्य किरण की टीम द्वारा कई तरह के करतब दिखाए गए, जिसमें तिरंगा झंडा बनाना, विमानों के धुएं से दिल का निशान बनाया गया. इसी दौरान दस किलो मीटर तक इसके दृश्य देखे गए. दूर-दूराज के क्षेत्रों से भी लोगों ने इन पलों को मोबाइल में कैद किया.

एयर शो को देखने के लिए जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची, जिसमें डीसी अनिश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे. कल होने वाले एयर शो में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचेंगे.

15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था

इसके लिए मैदानी इलाकों में बैठने के लिए व्यवस्था की गई है. यहां 15 हजार लोग बैठकर एयर शो को देख सकेंगे. साथ ही वीआईपी लोगों के लिए भी बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है. भारतीय वायु सेना की ताकत इस शो के माध्यम से देखने को मिलेगी.

रिहर्सल देखने पहुंचीं छात्राओं ने बयां किया अपना अनुभव (ETV Bharat)

हिसार के शहीद कमांडर साहिल गांधी को किया जाएगा याद

एयर शो में हरियाणा के जवान भी भाग लेंगे. हिसार के पायलट जगदीप सिंह दहिया, पानीपत के विंग कमांडर अभिमन्यु त्यागी, चरखी दादरी से स्क्वाड्रन लीडर संदीप धायल और रोहतक से मनन भी इस शो का हिस्सा बनेंगे और वायु सेना की ताकत दिखाएंगे. शो का उद्देश्य है कि युवा ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो. सूर्य किरण की टीम ने हिसार के शहीद कमांडर साहिल गांधी के परिवार के लोगों को भी कार्यक्रम के लिए बुलाया है. पांच साल पहले सूर्य किरण के दो विमान टकराने से हादसे में हिसार के साहिल गांधी शहीद हो गए थे.

सूर्य किरण की जानकारी

वायु सेना की सूर्य किरण टीम भारतीय वायु सेना की एक एरोबेटिक (aerobatic) या हवाई करतब दिखाने वाली टीम है. यह टीम भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठा और कौशल का प्रतीक मानी जाती है और इसे दुनिया की श्रेष्ठ एरोबेटिक टीमों में गिना जाता है. इसकी स्थापना 1996 में की गई थी. इसका मुख्यालय बिदर एयरबेस कर्नाटक में है. इसमें आमतौर पर 13 पायलट उड़ान भरते हैं. 695 प्रति घंटे की रफ्तार से ये विमान उड़ते हैं. अधिकतम 30020 फीट की ऊंचाई तक विमानों को ले जाया जाता है.

हिसार से उड़ने वाली प्लाइटों के समय में परिवर्तन

21 सितंबर को हिसार एयरपोर्ट पर आयोजित होने वाले एयर शो के कारण हिसार से अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ानें करीब आधे घंटे की देरी से संचालित की जाएंगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने केवल इस दिन के लिए फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किया है.

संशोधित फ्लाइट शेड्यूल (केवल 21 सितंबर के लिए):

दिल्ली से हिसार:

उड़ान: दोपहर 12:05 बजे

आगमन: दोपहर 12:45 बजे

हिसार से अयोध्या:

उड़ान: दोपहर 1:10 बजे

आगमन: दोपहर 3:10 बजे

अयोध्या से हिसार:

उड़ान: दोपहर 3:35 बजे

आगमन: शाम 5:35 बजे

हिसार से दिल्ली:

उड़ान: शाम 6:00 बजे

एयर शो की विशेषताएं:

सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन दो भागों में होता है:

  • पहला भाग: सभी विमान एक साथ उड़ान भरकर फॉर्मेशन बनाते हैं.
  • दूसरा भाग: विमान अलग-अलग समूहों में बंटकर आकाश में रोमांचक करतब दिखाते हैं और अलग-अलग फॉर्मेशन बनाते हैं.

