पूर्णिया से अहमदाबाद जाना हुआ आसान, जानें क्या है शेड्यूल

पूर्णिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी. इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कोलकाता से पूर्णिया और एयर स्टार की फ्लाइट अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए उड़ान भरेगी.

इंडिगो देगा हवाई सेवा: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी. फ्लाइट नंबर 6E7924 कोलकाता से दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेगी, जो दोपहर 1:40 बजे पूर्णिया पहुंचेगी. वापसी की फ्लाइट संख्या 6E7925 पूर्णिया से दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरेगी, जो दोपहर 3:40 बजे कोलकाता पहुंचेगी.

अहमदाबाद के लिए एयर स्टार की फ्लाइट: दूसरी फ्लाइट एयर स्टार की होगी, जो अहमदाबाद से 6:20 में सुबह उड़ान भरेगी और पूर्णिया एयरपोर्ट पर 8:45 पर पहुंचेगी. फिर फ्लाइट 9:25 पर कोलकाता के लिए उड़ान पूर्णिया से भरेगी.

इस समय पर पूर्णिया पहुंचेगी फ्लाइट: कोलकाता से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 10:45 पर सुबह रवाना होगी और 11:35 पर पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेगी. पूर्णिया पहुंचने के बाद फिर वही फ्लाइट 12:15 पर अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी.