पूर्णिया से अहमदाबाद जाना हुआ आसान, जानें क्या है शेड्यूल
पूर्णिया एयरपोर्ट से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए इंडिगो और एयर स्टार की हवाई सेवा शुरू हो गई है. पढ़ें पूरी खबर...
Published : September 18, 2025 at 7:48 AM IST
पूर्णिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी. इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कोलकाता से पूर्णिया और एयर स्टार की फ्लाइट अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए उड़ान भरेगी.
इंडिगो देगा हवाई सेवा: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी. फ्लाइट नंबर 6E7924 कोलकाता से दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेगी, जो दोपहर 1:40 बजे पूर्णिया पहुंचेगी. वापसी की फ्लाइट संख्या 6E7925 पूर्णिया से दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरेगी, जो दोपहर 3:40 बजे कोलकाता पहुंचेगी.
अहमदाबाद के लिए एयर स्टार की फ्लाइट: दूसरी फ्लाइट एयर स्टार की होगी, जो अहमदाबाद से 6:20 में सुबह उड़ान भरेगी और पूर्णिया एयरपोर्ट पर 8:45 पर पहुंचेगी. फिर फ्लाइट 9:25 पर कोलकाता के लिए उड़ान पूर्णिया से भरेगी.
इस समय पर पूर्णिया पहुंचेगी फ्लाइट: कोलकाता से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 10:45 पर सुबह रवाना होगी और 11:35 पर पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेगी. पूर्णिया पहुंचने के बाद फिर वही फ्लाइट 12:15 पर अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी.
क्या कहते हैं एयरपोर्ट डायरेक्टर?: एयरपोर्ट डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि एयरपोर्ट की तरफ से पानी फ्री में यात्रियों को दिया जाएगा. फिलहाल कैब की सुविधा नहीं है, लेकिन यात्रियों को पहुंचाने के लिए गुरुवार से सरकारी बस सुविधा मिलेगी, जो कि आपको एयरपोर्ट से पूर्णिया रेलवे स्टेशन और बस अड्डा तक पहुंचाएगी. और फिर लाने की सुविधा है, जिसका भुगतान यात्री खुद करेंगे. जल्द ही कैब की व्यवस्था एयरपोर्ट से की जाएगी.
''यात्रियों के बैठने के लिए एयरपोर्ट पर 210 सेट की सुविधा है, जबकि महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय हैं. खाने-पीने के लिए अंदर शॉप हैं, जहां यात्री भुगतान कर सुविधा ले सकते हैं''. -डीपी गुप्ता, एयरपोर्ट डायरेक्टर
