दिल्ली में बढ़ेगा प्रदूषण तो कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, जानिए क्या बोले पर्यावरण विशेषज्ञ

दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के डेमो और मूल्यांकन के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए गए.

दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 6:56 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार को डीजीसीए से कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति मिल गई है. यह प्रयोग दिवाली और सर्दियों के दौरान किया जाएगा, जब प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है.

आज दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के डेमो और मूल्यांकन के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए गए. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने और राजधानी को स्वच्छ-स्वस्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

डॉ. अनिल गुप्ता, सदस्य, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (ETV Bharat)

कृत्रिम बारिश से जहरीली हवा पर लगेगा ब्रेक: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सदस्य और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 से भी ऊपर चला जाता है. ऐसे हालात में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है. कृत्रिम बारिश से हवा में मौजूद पीएम 2.5, पीएम 10 कण, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे जहरीले तत्व जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में अस्थाई कमी आती है.

कृत्रिम बारिश के फायदे:

  1. वायु प्रदूषण पर नियंत्रण – बारिश के बाद हवा में मौजूद जहरीले कण और धूल मिट्टी के साथ नीचे बैठ जाते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा मिलती है.
  2. स्वास्थ्य पर बुरे असर से राहत – सांस, अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अस्थाई तौर पर बड़ी राहत मिलेगी.
  3. दृश्यता में सुधार – स्मॉग कम होगा और सड़क व हवाई यातायात पर सकारात्मक असर दिखेगा.
  4. पर्यावरण संरक्षण – यह पहल अन्य प्रदूषित शहरों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि कृत्रिम बारिश सिर्फ एक आपात कदम है. स्थाई समाधान के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, औद्योगिक धुएं पर नियंत्रण और ग्रीन कवर बढ़ाने जैसे उपायों पर भी काम कर रही है. हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके. कृत्रिम बारिश से लोगों को दिवाली और सर्दियों की धुंध से राहत मिलेगी.

