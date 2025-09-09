ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अलर्ट हुई सरकार, पर्यावरण मंत्री ने की विंटर एक्शन प्लान की समीक्षा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर काफी अलर्ट मोड में दिख रही है और इसको लेकर लगातार कवायद जारी है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 30 हितधारक एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें DDA, DPCC, DSIIDC, DJB, PWD, CPWD, दिल्ली पुलिस, NCRTC, NHAI, DMRC, DCB और I&FCD शामिल हैं, ताकि अब तक किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए और शीतकालीन 2025 वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के लिए तैयारी के निर्देश दिए जाएं, जिससे पूरी व्यवस्था अक्टूबर से फरवरी तक के पीक प्रदूषण महीनों के लिए तैयार रहे.

विभिन्न श्रेणियों में 17 प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा : बैठक में विभिन्न श्रेणियों में 17 प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां विभागों ने मंत्री को चल रहे कार्यों की जानकारी दी और समय पर निष्पादन के लिए स्पष्ट निर्देश प्राप्त किए. इस चर्चा में सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण नियंत्रण, मिस्ट के छिड़काव और पानी छिड़काव यंत्रों की खरीद और तैनाती, निर्माण और डेमोलिशन स्थलों पर धूल प्रबंधन, प्रदूषण संचय रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसे पायलट प्रोजेक्ट शामिल रहें.

आग पर नियंत्रण और पराली जलाने की रोकथाम पर होगा काम : इस बैठक में कई अन्य मुद्दों जैसे खाली प्लाटों पर लग रही आग पर नियंत्रण और पराली जलाने की रोकथाम, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण लागू करना, उत्सर्जन कम करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक हीटर तैनात करना, इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन सौंपना, सड़क किनारे हरियाली के लिए RWA को शामिल करना, बैकअप जेनरेटर उपयोग कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया.

लैंडफिल में आग रोकना और पुराने कचरे का बायो-माइनिंग प्रबंधन : इसके अलावे इस बैठक में लैंडफिल में आग रोकना और पुराने कचरे का बायो-माइनिंग से प्रबंधन, समर्पित प्रवर्तन टीमों का गठन, जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना, ग्रीन वॉर रूम और नागरिक ऐप्स को मजबूत करना, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के समग्र कार्यान्वयन को बढ़ाना शामिल रहा. प्रत्येक कार्रवाई श्रेणी में एकीकृत जन जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दोने की बात कही गई जो सामुदायिक अभियानों, शैक्षणिक पहलुओं और व्यापक पहुंच के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुंचने और प्रदूषण शमन में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गहन रूप से विकसित और निष्पादित किए जा रहे हैं.