जूस लेने निकला पति, एयर इंडिया ऑफिसर की पत्नी ने घर में कर डाली खुदकुशी - JHAJJAR AIR INDIA OFFICER WIFE

हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में एयर इंडिया ऑफिसर पति जब मार्केट जूस लेने के लिए निकला तो पीछे से पत्नी ने खुदकुशी कर डाली.

Air India officer wife committed suicide at home in Bahadurgarh Jhajjar
एयर इंडिया ऑफिसर की पत्नी ने घर में कर डाली खुदकुशी (IANS)
Published : August 19, 2025 at 6:58 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 7:21 PM IST

झज्जर : हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में एयर इंडिया में ऑफिसर के पद पर तैनात पदि जब जूस लेने के लिए घर से बाहर मार्केट के लिए निकला तो पीछे से पत्नी ने घर में खुदकुशी कर डाली.

जूस लेने निकला था पति : बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में मकान नंबर 2478 में राजीव अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रह रहा था. राजीव एयर इंडिया में सीनियर एसोसिएट के पद पर कार्यरत है. उसके घर में रिनोवेशन चल रहा था. मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए उसने घर पर कारीगर लगा रखे थे. सुबह के समय वो जूस लेने के लिए बाजार गया था. जब वो वापस लौटा तो घर के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर चलने की आवाज आ रही थी लेकिन उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही थी, तब उसने जाली का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर एंट्री की तो वो हैरान रह गया.

Air India officer wife committed suicide at home in Bahadurgarh Jhajjar
एयर इंडिया ऑफिसर का घर (Etv Bharat)

घर में मिली पत्नी की डेड बॉडी : फर्श पर उसकी पत्नी रजनी की डेड बॉडी लहुलूहान हालत में पड़ी हुई थी. रजनी के गले पर निशान था. राजीव अपनी पत्नी को तुरंत शहर के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टर ने रजनी को मृत घोषित कर दिया. डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टि से मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है. उन्होंने बताया कि घटना के वक्त घर में रजनी के अलावा कोई नहीं था.

एयर इंडिया ऑफिसर की पत्नी ने घर में कर डाली खुदकुशी (Etv Bharat)

डिप्रेशन का चल रहा था इलाज : उन्होंने कहा कि रजनी का पिछले 2 साल से डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था. वहीं रजनी के परिजनों ने भी हत्या की आशंका जाहिर नहीं की है, इसलिए पुलिस ने फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया है. वहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और अगर कुछ भी संदिग्ध निकलता है तो उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

