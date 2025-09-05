ETV Bharat / state

इंदौर: इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को दिल्ली से इंदौर आ रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के एक इंजन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था. फ्लाइट के पायलट ने इसकी जानकारी एटीसी को दी. विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. इससे पहले एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और CISF की टीमें तैनात की गई थीं.

तकनीकी टीम फ्लाइट में खराबी की कर रही है जांच

बता दें, शुक्रवार सुबह नई दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नं IX-1028 के पायलट को यहां विमान की लैंडिंग से पहले इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली. फ्लाइट में तकरीबन 161 यात्री सवार थे. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. सुबह 9.55 बजे विमान को सुरक्षित तरीके से उतारा गया. फिलहाल तकनीकी टीम फ्लाइट में खराबी की जांच कर रही है. इसके बाद विमान को वापस दिल्ली भेजा जाएगा. घटनाक्रम में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान होने की सूचना नहीं है.