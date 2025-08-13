ETV Bharat / state

वायु सेना ने तिरंगा मोटर साइकिल रैली के माध्यम से दिया राष्ट्रीय एकता और देश के वीरों के प्रति सम्मान का संदेश - TRI COLOUR BIKE RALLY

जलमहल की पाल से आमेर के मावठे तक बुधवार को तिरंगा मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया.

Tri colour Bike rally
तिरंगा मोटर साइकिल रैली (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 13, 2025 at 7:21 PM IST

जयपुर: राजधानी में वायु सेना ने तिरंगा मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और देश के वीरों के प्रति सम्मान का संदेश दिया. बुधवार को तिरंगा अभियान के तहत जयपुर के एतिहासिक स्थल जलमहल की पाल से आमेर के मावठे तक तिरंगा मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया. वायुसेना स्टेशन जयपुर के कमांडर ग्रुप कैप्टन विनय भाद्वाज और पत्र सूचना कार्यालय व केन्द्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया. वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों और केन्द्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक देशभक्ति के नारे लगाते हुए मोटर साइकिल रैली में भाग लिया.

विनय भारद्वाज ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान हर भारतीय के मन में एकता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव की भावना के साथ देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति कराने का अभियान है. इस उद्देश्य के साथ ही तिरंगा मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है. वहीं ऋतु शुक्ला ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से 2 से 15 अगस्त तक चलाये जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया गया है. यह अभियान हमें केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने का ही अवसर नहीं देता बल्कि यह तिरंगे को हमारे सामूहिक गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में हमारे घर-घर में लाने का प्रयास है.

हर घर तिरंगा अभियान के तहत वायु सेना की बाइक रैली (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर रेलवे जंक्शन पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय संचार ब्यूरो की ओर से बुधवार को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर जयपुर रेलवे जंक्शन पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक रवि जैन और पत्र सूचना कार्यालय एवं केन्द्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने दीप प्रज्जवलन कर किया.

Officials with the rally team
रैली की टीम के साथ अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन ने कहा कि इस आजादी को प्राप्त करने में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है और विभाजन की पीड़ा को झेला है. विभाजन की विभीषिका को जिनके परिजनों ने झेला हो, उसकी दास्तां सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. रवि जैन ने कहा कि विभाजन सिर्फ सरहदों का बटवारा ही नहीं था, बल्कि लाखों परिवारों के उजड़ने-बिछुड़ने से जुड़ी विभाजन की नहीं भुलाने वाली पीड़ा का एहसास भी था. उन्होंने विभाजन के दौरान जिस तरह का माहौल बना, उससे मानवता शर्मसार हुई और लाखों निर्दोष लागों ने उस अपराध की सजा पाई जो उन्होंने नहीं किया था.

Bike rally flagged off
बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना (ETV Bharat Jaipur)

ऋतु शुक्ला ने बताया कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त का दिन विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया था. यह जनमानस की पीड़ा और उस दौर में बलिदान देने वाले लोगों को नमन करने का दिन है. उन्होंने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस विस्थापन के उस दर्द, पीड़ा और अनाचार अत्याचार को समझाने का प्रयास है जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए और यह चित्र प्रदर्शनी उस दुख, पीड़ा को बखूबी चित्रित करती है. जयपुर सहित जोधपुर, अजमेर के रेलवे स्टेशनों पर भी विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. सभी स्थानों पर यह चित्र प्रदर्शनी 13 से 14 अगस्त तक आमजन के लिए खुली रहेगी.

उद्घाटन समारोह के दौरान केन्दीय संचार ब्यूरो जयपुर के पंजीकृत दल की ओर से उपस्थित जनसमूह को विभाजन की विभीषिका विषय पर नाटक का मंचन किया गया. विभागीय कलाकारों की ओर से देश भक्ति गीतों की प्रस्तुतिया दी गईं. इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण, जयपुर मुख्य रेलवे स्टेशन निदेशक कैप्टन मिहिर देव, पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के निदेशक अनुभव बैरवा, केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर के सहायक निदेशक संतोष वेंकटरमन समेत अधिकारी- कर्मचारी मौजूद रहे.

BSF TRICOLOR RALLY IN JAISALMER

FIRST TRICOLOUR HOISTING JAIPUR

TRICOLOUR RALLY IN ANUPGARH

