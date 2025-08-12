ETV Bharat / state

राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह: वायुसेना के विमान फूल बरसाएंगे, सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी - INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS

जोधपुर में होने वाले राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यअतिथि होंगे.

Independence Day Celebrations
राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जोधपुर में (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read

जोधपुर: राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किए जाएंगे. इस मौके पर वायुसेना के विमान फूल बरसाएंगे और सेना के हथियारों की प्रदर्शनी होगी. समारोह में ड्रोन शो भी होगा. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस बार जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किए जाएंगे. मुख्यमंत्री 14 अगस्त को जोधपुर पहुंचेंगे और शाम को मेहरानगढ़ में 'एट होम' कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे लोगों को सम्मानित करेंगे.

इसके बाद ड्रोन शो का आनंद लेंगे और अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. कलेक्टर ने बताया कि पहले दिन ड्रोन शो मुख्य आकर्षण होगा, जबकि 15 अगस्त को बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में वायुसेना के विमान पुष्पवर्षा करेंगे और सेना के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. मंगलवार को स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त को सुबह सर्किट हाउस में झंडारोहण करने के बाद शहीद स्मारक जाएंगे. इसके पश्चात बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे.

पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF ने निकाली तिरंगा रैलियां, देखें वीडियो

मरुस्थल और जोधपुर की संस्कृति की झलक : 14 अगस्त की शाम अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मरुस्थल और जोधपुर की विरासत की छाप दिखेगी. उद्यान की छतरियों को मरुस्थलीय परिवेश में सजाया जाएगा, जहां विभिन्न कलाओं के कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे. इसके अलावा जोधपुर के सभी प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की झांकियां और प्रदर्शनियां भी लगेंगी. इस मौके पर गायक पीयूष पंवार प्रस्तुति देंगे, जबकि कार्यक्रम का समापन शैलेष लोढ़ा करेंगे. इस दिन 15 मिनट के ड्रोन शो में 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम घटना की झलक दिखाई देगी. इसमें 550 ड्रोन एक साथ आकाश में उड़ान भरेंगे. यह शो मेहरानगढ़ किले के ऊपर आयोजित किया जाएगा, जिसे पूरे शहर से देखा जा सकेगा. कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस शो का उद्देश्य जोधपुरवासियों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करना है. शहर के विभिन्न स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे, ताकि लोग इसकी ध्वनि सुन सकें.

1200 बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति: कलेक्टर ने बताया कि इस आयोजन में स्कूली बच्चों का एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें 1200 बच्चे भाग लेंगे. यह 28 मिनट तक चलने वाला समूह प्रदर्शन होगा, जिसकी तैयारी में बच्चे और शिक्षक जुटे हैं. स्टेडियम में होने वाला मुख्य कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चलेगा.

जोधपुर: राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किए जाएंगे. इस मौके पर वायुसेना के विमान फूल बरसाएंगे और सेना के हथियारों की प्रदर्शनी होगी. समारोह में ड्रोन शो भी होगा. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस बार जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किए जाएंगे. मुख्यमंत्री 14 अगस्त को जोधपुर पहुंचेंगे और शाम को मेहरानगढ़ में 'एट होम' कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे लोगों को सम्मानित करेंगे.

इसके बाद ड्रोन शो का आनंद लेंगे और अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. कलेक्टर ने बताया कि पहले दिन ड्रोन शो मुख्य आकर्षण होगा, जबकि 15 अगस्त को बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में वायुसेना के विमान पुष्पवर्षा करेंगे और सेना के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. मंगलवार को स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त को सुबह सर्किट हाउस में झंडारोहण करने के बाद शहीद स्मारक जाएंगे. इसके पश्चात बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे.

पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF ने निकाली तिरंगा रैलियां, देखें वीडियो

मरुस्थल और जोधपुर की संस्कृति की झलक : 14 अगस्त की शाम अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मरुस्थल और जोधपुर की विरासत की छाप दिखेगी. उद्यान की छतरियों को मरुस्थलीय परिवेश में सजाया जाएगा, जहां विभिन्न कलाओं के कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे. इसके अलावा जोधपुर के सभी प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की झांकियां और प्रदर्शनियां भी लगेंगी. इस मौके पर गायक पीयूष पंवार प्रस्तुति देंगे, जबकि कार्यक्रम का समापन शैलेष लोढ़ा करेंगे. इस दिन 15 मिनट के ड्रोन शो में 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम घटना की झलक दिखाई देगी. इसमें 550 ड्रोन एक साथ आकाश में उड़ान भरेंगे. यह शो मेहरानगढ़ किले के ऊपर आयोजित किया जाएगा, जिसे पूरे शहर से देखा जा सकेगा. कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस शो का उद्देश्य जोधपुरवासियों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करना है. शहर के विभिन्न स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे, ताकि लोग इसकी ध्वनि सुन सकें.

1200 बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति: कलेक्टर ने बताया कि इस आयोजन में स्कूली बच्चों का एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें 1200 बच्चे भाग लेंगे. यह 28 मिनट तक चलने वाला समूह प्रदर्शन होगा, जिसकी तैयारी में बच्चे और शिक्षक जुटे हैं. स्टेडियम में होने वाला मुख्य कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चलेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

STATE LEVEL FUNCTION IN JODHPURAIR FORCE PLANESSHOWER FLOWERS IN FUNCTIONINDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अगर आप बारिश के मौसम में बीमार नहीं पड़ना चाहते तो जानिए क्या खाएं और क्या नहीं?

RPSC : SI भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई

लड़की की बीमारी छिपाकर करवाया विवाह, 12 साल बाद हाईकोर्ट ने शादी को किया 'शून्य' घोषित

ITR Filing: खुद करें या CA से कराएं? पैसे बचाने में गलती पड़ सकती है भारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.