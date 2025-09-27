ETV Bharat / state

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

क्या है ड्राई आई सिंड्रोम: एसएनएमसी की आई बैंक इंचार्ज और कोर्निया ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉ. शेफाली मजूमदार बताती हैं कि आंख की ऐसी बीमारी, जिसमें आंखें पर्याप्त आंसू नहीं बनातीं या आंखों की सतह नम नहीं रहती है. जिसमें ही पर्याप्त गुणवत्ता वाले आंसू नहीं बनातें हैं. जिसकी वजह से आंख में सूखापन और जलन होती है.

बीते तीन माह में एसएनएमसी के नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में आए मरीजों की डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि ओपीडी में हर दिन करीब 120 से 150 मरीज आते हैं, जिसमें से 25-30 मरीज को ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ है. ऐसे में यदि हम हर माह की बात करें तो ओपीडी में ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ के 780 से 800 मरीज पहुंचते हैं. तीन माह में ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ के मरीजों की संख्या का आंकड़ा 2300 तक पहुंच गया.

एसएनएमसी की आई बैंक इंचार्ज और कोर्निया ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉ. शेफाली मजूमदार बताती हैं कि एसएनएमसी के नेत्र रोग विभाग में कई रिसर्च हो रही हैं. जिसमें एक रिसर्च आंखों में होने वाली ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ के उपचार में दवाओं के उपयोग पर है. जिसकी स्टडी में डॉक्टर्स की टीम को तीन माह में ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

जो आंखों की नमी को सोख कर ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ को बूस्ट कर रही है. इसके साथ ही जो लोग एक दिन में औसतन 6 से 7 घंटे का स्क्रीन टाइम ले रहे हैं. चार घंटे लैपटाप या कंप्यूटर और दो से तीन घंटे मोबाइल पर बिताते हैं, उनकी आंखों में भी ये दिक्कत आ रही है.

आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) के नेत्ररोग विभाग की एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिसके मुताबिक, ओपीडी में ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ के मरीजों की संख्या 30 फीसदी बढ़ी है. जिसकी सबसे बड़ी वजह एसी की ठंडक में रहने की आदत है.

एक नही स्टडी में पता चला है कि एसी की ठंडक आंखों का पानी सोख रही है. जिससे ही ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ की प्रॉब्लम कई गुना बढ़ गई है. आईए ETV Bharat Explainer में समझते हैं ये कैसे हो रहा है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं.

आगरा: गर्मी और उमस को दूर भगाने के लिए आज ज्यादातर घर और ऑफिस में एयर कंडीशनर यानी एसी लगे हुए हैं. लोग अपना ज्यादातर समय एसी की ठंडक में ही बिताते हैं. लेकिन, ये एसी की ठंडक गर्मी से राहत देने के साथ ही कई प्रकार की बीमारी भी देती है.

ड्राई आई सिंड्रोम के शिकार ज्यादातर कामकाजी लोग: एसएनएमसी की आई बैंक इंचार्ज और कोर्निया ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉ. शेफाली मजूमदार बताती हैं कि स्टडी में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें खुलासा हुआ है कि ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ के सर्वाधिक शिकार कामकाजी लोग हैं. जिनकी उम्र 30 से 50 साल के बीच है.

स्क्रीन टाइम 6-7 घंटा घातक: चौंकाने वाली बात ये है कि ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ के अधिकतर मरीज एसी में अधिक समय बिताते हैं. इसके साथ ही उनका स्क्रीन टाइम भी अधिक है. इन मरीजों की केस हिस्ट्री से पता चला कि मरीजों का एक दिन में औसतन स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे है. जिसमें करीब चार घंटे लैपटाप या कंप्यूटर और दो से तीन घंटे मोबाइल का स्क्रीन टाइम है.

एसी की ठंडी हवा से क्यों सूख रहा आंखों का पानी: इसकी वजह से आंखों की नमी सूख रही हैं. क्योंकि, एसी ठंडी हवा देने के लिए हवा से नमी सोखता है. जिससे ही आसपास का वातावरण शुष्क होता है. इससे ही आंखें सूख जाती हैं. ‘ड्राई आई सिंड्रोम’ की अन्य वजह में खराब खानपान, कम पानी पीना, अधूरी या पर्याप्त नींद नहीं लेना और प्रदूषण की मार भी शामिल है.

छोटे बच्चे भी ड्राई आई सिंड्रोम के शिकार: डॉ. शेफाली मजूमदार बताती हैं कि यदि हम बीते 10 साल की बात करें तो ड्राई आई सिंड्रोम की बीमारी तेजी से बढ़ी है. इसकी चपेट में अब छोटे बच्चों से लेकर कामकाजी तक आ चुके हैं. लोगों को पता नहीं है कि उनकी लाइफ स्टाइल में आए बदलाव से ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है. इसलिए, डॉक्टर्स के पास ही नहीं जाते हैं. जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है. अधिक दिक्कत होने पर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. तब तक ये समस्या अधिक खतरनाक हो चुकी होती है. इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

ड्राई आई सिंड्रोम से कैसे बचें

एसी की सेटिंग बदलें. ऐसी की ठंडी हवा सीधे शरीर पर नहीं आए.

एसी का तापमान बहुत कम न करें. शरीर से एक-दो डिग्री नीचे रखें.

कमरे में ह्यूमिडीफायर का प्रयोग करके हवा में नमी बनाए रखें.

खुले या एसी के बंद स्थान पर चश्मा पहनने से बचाव होता है.

पर्याप्त पानी पीते रहें. जिसकी कमी से भी आंखें सूख जाती हैं.

कंप्यूटर, मोबाइल पर काम करते समय पलकें झपकाते रहें.

डाक्टरी सलाह से आर्टिफिशियल टियर्स का प्रयोग करें.

पुतलियां खराब होने का खतरा: डॉ. शेफाली मजूमदार बताती हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम में ये भी ध्यान रहे कि इस बीमारी में आंखों का पानी कम और ज्यादा बनना दोनों ही शामिल हैं. यदि आप डायबिटीज, थायराइड और किसी अन्य स्थाई बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये बीमारी जल्दी होती है. इसलिए, यदि इसका शुरुआत में इलाज शुरू किया जाए तो ठीक हो जाती है. वरना पुतलियां खराब होने का खतरा रहता है.

इसके कई कारण भी हो सकते हैं. जैसे उम्र बढ़ना, कुछ दवाएं, या आंखों की सतह को चिकनाई देने वाली टियर फिल्म के घटकों में असंतुलन है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है और दृष्टि हानि भी हो सकती है.

दवाओं से सर्जरी तक की नौबत: डॉ. शेफाली मजूमदार बताती हैं कि ड्राई आई सिंड्राम को अगर पहली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो दवाइयां और ड्रॉप्स से ठीक किया जा सकता है. लेकिन, आंख में ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षण दिखने पर कोर्निया विशेषज्ञ के पास जाएं. उनसे परामर्श लें.

इससे ये रोग जल्द पकड़ में आ जाएगा. इसकी स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है. जिमसें आमतौर पर 10 से 15 मिनट लग सकते हैं. क्योंकि, मरीज की आंखों को देखकर ही इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. एक बार अगर रोग बिगड़ गया तो सर्जरी की नौबत भी आ सकती है.

खुद डॉक्टर न बनें, ड्रॉप डालने की गलती न करें: डॉ. शेफाली मजूमदार बताती हैं कि आमतौर पर यह देखा गया है कि आंखों में किरकिराहट होने, आंखें लाल होने, मवाद आने, पानी आने, खुजली होने पर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. ऐसे लोग या तो खुद डॉक्टर बन जाते हैं या कैमिस्ट से बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के आई ड्रॉप खरीद का प्रयोग करते हैं. जो गलत है.

ऐसा करने से आंखों की दिक्कत खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है. क्योंकि, बाजार में तमाम आई ड्राप्स में स्टेरायड हैं. जो आंख की कोर्निया के लिए बड़ा खतरा है. इसलिए, आंखों में कोई दिक्कत होने पर सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर को ही दिखाएं. परामर्श लें और डॉक्टर के बताए ड्राप को खरीद कर ही डालें.

ये भी पढ़ेंः बिन 'पानी' दम तोड़ती हमीरपुर की चांदी की मछली; 400 साल पुरानी बुंदेलखंडी कला को धार दे रहा एक परिवार