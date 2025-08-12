ETV Bharat / state

वायुसेना अध्यक्ष का झुंझुनू दौरा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सुरेन्द्र के परिजनों को बंधाया ढांढस - AIR CHIEF MARSHAL AMARPREET SINGH

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू जिले के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि अर्पित करने वायुसेना अध्यक्ष एयरचीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उनके गांव आए.

Air Chief Marshal Amarpreet Singh
शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि अर्पित करते वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह (ETV Bharat Jhunjhunu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read

मंडावा (झुंझुनू): वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को उनके मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव में आकर श्रद्धांजलि अर्पित की. परिवार से बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि शहीद का बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जल्द जारी होगा, उनके नाम पर स्कूल का नामकरण किया जाएगा. वीरांगना सीमा देवी को नौकरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

यह पहला मौका था जब वायुसेना अध्यक्ष जिले में आए. उनका यह दौरा पूरी तरह शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की स्मृति को समर्पित रहा. मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव निवासी सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे.

वायुसेना अध्यक्ष का झुंझुनू दौरा (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें: भारत-पाक तनाव : झुंझुनू के वीर सपूत सुरेंद्र हुए शहीद, उधमपुर में थे तैनात

मंगलवार दोपहर 3 बजे झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद एयर चीफ मार्शल सीधे मेहरादासी गांव गए. यहां उन्होंने शहीद की वीरांगना सीमा देवी, मां नानू देवी, पुत्री वर्तिका और पुत्र दक्ष से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि वायुसेना हमेशा शहीद के परिवार के साथ खड़ी है.

इस मौके पर उन्होंने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को देश की अमूल्य धरोहर बताया. परिवार से बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि शहीद की सर्विस रिकॉर्ड से जुड़े काम शीघ्र पूरे होंगे. इस दौरान वायुसेना अध्यक्ष के साथ वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली के सीपीएसओ एयर कमोडोर दीपक कुमार शर्मा, वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली के डीपीएमओ ग्रुप कैप्टन प्रदीप, एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन एलएस चारण और एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज भी मौजूद रहे.

मंडावा (झुंझुनू): वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को उनके मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव में आकर श्रद्धांजलि अर्पित की. परिवार से बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि शहीद का बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जल्द जारी होगा, उनके नाम पर स्कूल का नामकरण किया जाएगा. वीरांगना सीमा देवी को नौकरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

यह पहला मौका था जब वायुसेना अध्यक्ष जिले में आए. उनका यह दौरा पूरी तरह शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की स्मृति को समर्पित रहा. मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव निवासी सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे.

वायुसेना अध्यक्ष का झुंझुनू दौरा (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें: भारत-पाक तनाव : झुंझुनू के वीर सपूत सुरेंद्र हुए शहीद, उधमपुर में थे तैनात

मंगलवार दोपहर 3 बजे झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद एयर चीफ मार्शल सीधे मेहरादासी गांव गए. यहां उन्होंने शहीद की वीरांगना सीमा देवी, मां नानू देवी, पुत्री वर्तिका और पुत्र दक्ष से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि वायुसेना हमेशा शहीद के परिवार के साथ खड़ी है.

इस मौके पर उन्होंने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को देश की अमूल्य धरोहर बताया. परिवार से बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि शहीद की सर्विस रिकॉर्ड से जुड़े काम शीघ्र पूरे होंगे. इस दौरान वायुसेना अध्यक्ष के साथ वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली के सीपीएसओ एयर कमोडोर दीपक कुमार शर्मा, वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली के डीपीएमओ ग्रुप कैप्टन प्रदीप, एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन एलएस चारण और एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज भी मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MARTYR SERGEANT SURENDRA MOGAOPERATION SINDOORAIR FORCE CHIEF VISIT TO JHUNJHUNUAIR CHIEF MARSHAL AMARPREET SINGH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

BSF ने भारत-पाक बॉर्डर एरिया में पकड़ी 8.50 करोड़ रुपए की हेरोइन

मोदी कैबिनेट की चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी, ₹4600 करोड़ का होगा निवेश

मूंग, चना या मटर की जगह अंकुरित गेहूं को रोजाना अपने आहार में करें शामिल, फायदे इतने कि डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

खाद्य वस्तुओं के दाम गिरे, पिछले आठ सालों में खुदरा महंगाई दर सबसे कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.