मंडावा (झुंझुनू): वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को उनके मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव में आकर श्रद्धांजलि अर्पित की. परिवार से बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि शहीद का बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जल्द जारी होगा, उनके नाम पर स्कूल का नामकरण किया जाएगा. वीरांगना सीमा देवी को नौकरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
यह पहला मौका था जब वायुसेना अध्यक्ष जिले में आए. उनका यह दौरा पूरी तरह शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की स्मृति को समर्पित रहा. मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव निवासी सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे.
मंगलवार दोपहर 3 बजे झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद एयर चीफ मार्शल सीधे मेहरादासी गांव गए. यहां उन्होंने शहीद की वीरांगना सीमा देवी, मां नानू देवी, पुत्री वर्तिका और पुत्र दक्ष से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि वायुसेना हमेशा शहीद के परिवार के साथ खड़ी है.
इस मौके पर उन्होंने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को देश की अमूल्य धरोहर बताया. परिवार से बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि शहीद की सर्विस रिकॉर्ड से जुड़े काम शीघ्र पूरे होंगे. इस दौरान वायुसेना अध्यक्ष के साथ वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली के सीपीएसओ एयर कमोडोर दीपक कुमार शर्मा, वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली के डीपीएमओ ग्रुप कैप्टन प्रदीप, एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन एलएस चारण और एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज भी मौजूद रहे.