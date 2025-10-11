ETV Bharat / state

दिवाली से पहले फिर दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई 'जहरीली', सांस लेना हुआ मुश्किल

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से सुबह के वक्त पार्कों में भीड़ कम होने लगी है. एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है.

जहरीले हुई दिल्ली एनसीआर की हवा
जहरीले हुई दिल्ली एनसीआर की हवा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 11, 2025 at 2:08 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली के त्योहार से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है. बीते दिन हुई दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते हवा में काफी सुधार हो गया था लेकिन अब फिर दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है.

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 का आंकड़ा पार कर चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी यानी की 201 से 300 के बीच होने पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है.

सबसे प्रदूषित शहर आज ग्रेटर नोएडा: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर आज ग्रेटर नोएडा है. ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 दर्ज किया गया है, जबकि गाजियाबाद का 250, नोएडा का 227 और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 दर्ज हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 का आंकड़ा पार कर चुका है जबकि गाजियाबाद में लोनी इलाके का प्रदूषण स्तर 300 पार कर गया है. जबकि गाजियाबाद की अन्य तीन इलाकों का प्रदूषण स्थल 200 के पार है. ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों का प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में है जबकि नोएडा की हालत भी लगातार खराब बनी हुई है.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण (ETV Bharat)

4 महीने तक लोगों को शुद्ध हवा नसीब नहीं होगी: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद सुबह के वक्त पार्कों में भीड़ कम होती दिखाई दे रही है. दरअसल, दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण को बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हैं और प्रदूषण बढ़ने के दौरान सुबह के वक्त पार्क में टहलना समेत आदि खुले में व्यायाम करने की गतिविधियों को बेहद सीमित कर देते हैं. यह पहली बार नहीं है कि दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का साया मंडरा रहा है बल्कि हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही प्रदूषण बढ़ता शुरू हो जाता है. हर साल प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर स्थित जस की तस बनी रहती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रदूषण की शुरुआत हो चुकी है और अगले 4 महीने तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को शुद्ध हवा नसीब नहीं होगी.

पार्टिकुलेट मैटर के बढ़ने से बढ़ता है वायु प्रदूषण: वरिष्ठ सर्जन डॉ बीपी त्यागी बताते हैं कि हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 समेत कई प्रकार की गैसों (सल्फरडाइऑक्साइड, कार्बनडाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड) की मात्रा बढ़ने से हवा प्रदूषित हो जाती है. पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 नाक के रास्ते साइनस (Sinus) में जाते हैं. साइनस द्वारा बड़े पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर लिया जाता है, जबकि छोटे कण फेफड़ों के आखरी हिस्से (Bronchioles) तक पहुंच जाते हैं.

डॉ त्यागी के मुताबिक, साइनस में जब पार्टिकुलेट मैटर अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तब साइनोसाइटिस (Sinusitis) का खतरा बढ़ जाता है. जबकि अगर यह फेफड़ों के आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं तो उससे ब्रोंकाइटिस (Bronchitis) का खतरा बढ़ जाता है. ब्रोंकाइटिस के चलते शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर कई प्रकार की परेशानी सामने आती है.


