निशा रजवार ने ऐपण कला से सहेजी उत्तराखंड की संस्कृति, देश-विदेश से मिल रहे ऑर्डर
रामनगर की निशा रजवार के हाथों में जादू, करवा चौथ और दीपावली से पहले देश-विदेश में छाए कुमाऊं की पारंपरिक ऐपण कला से सजे सामान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2025 at 5:49 PM IST
कैलाश सुयाल
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली निशा रजवार और उनकी टीम इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय बाजारों तक छाए हुए हैं. वजह है उनकी अनोखी पहल, जिसके जरिए वे उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला (Aipan Art) को नए और आधुनिक रूप में लोगों तक पहुंचा रही हैं. निशा और उनकी टीम ने करवा चौथ और दीपावली जैसे पारंपरिक त्योहारों के अवसर पर कुमाऊं की संस्कृति को आधुनिक जीवनशैली के साथ जोड़ने का काम किया है.
पारंपरिक कला का आधुनिक रूप: निशा रजवार और उनकी टीम की तनुजा पपने आदि ने इस बार करवा चौथ और दीपावली के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हाथ से बने पारंपरिक सामानों पर ऐपण कला के जरिए सुंदर डिजाइन उकेरे हैं. इन कलाकृतियों में करवा चौथ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले करवा, थाली, दीया, लोटा और छलनी आदि शामिल है.
इसके अलावा दीपावली के दीये, चौकी, कलश और पूजन सामग्री पर ऐपण कला की झलक देखने को मिलती है. हर वस्तु पर कुमाऊं की पारंपरिक लाल-सफेद रेखाओं, ज्यामितीय आकृतियों और शुभ प्रतीकों का बारीकी से काम किया गया है. जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगते हैं. जिसे देखते ही हर किसी का खरीदने का मन हो जाता है.
"हम चाहते हैं कि हमारी लोककला केवल दीवारों तक सीमित न रहे, बल्कि हर घर और हर त्योहार का हिस्सा बने."- निशा रजवार, ऐपण आर्टिस्ट
देश ही नहीं, विदेशों से भी मिल रहे ऑर्डर: निशा और उनकी टीम के हाथों से तैयार उत्पाद स्थानीय बाजारों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लोकप्रिय हो रहे हैं. उनके बनाए पारंपरिक सामानों को करवा चौथ के लिए महिलाएं खासा पसंद कर रही हैं. अब तक उन्हें संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से भी कई ऑर्डर मिल चुके हैं.
"यह सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से संभव हुआ है, जहां लोग हमारी काम की तारीफ कर रहे हैं और अपने घरों के लिए ऑर्डर बुक कर रहे हैं."- निशा रजवार, ऐपण आर्टिस्ट
दीपावली पर दहलीज ऐपण की बढ़ी डिमांड: करवा चौथ के साथ ही अब निशा और उनकी टीम दीपावली के लिए दहलीज ऐपण पेंटिंग बनाने में व्यस्त हैं. उनकी टीम घर-घर जाकर दहलीज (घर के प्रवेश द्वार) पर शुभ चिन्हों और पारंपरिक ऐपण डिजाइन की पेंटिंग कर रही है. यह पहल न केवल कला संरक्षण का माध्यम है, बल्कि इससे कई स्थानीय महिलाओं और युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है.
"हमारी टीम में ज्यादा स्थानीय महिलाएं हैं, जो घर-घर जाकर ऐपण पेंटिंग का काम करती हैं. यह न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उनके भीतर के आत्म विश्वास को भी बढ़ा रहा है."- निशा रजवार, ऐपण आर्टिस्ट
संस्कृति से जुड़ी 'धरोहर', इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय: निशा रजवार ने अपने इस पारंपरिक और रचनात्मक काम के लिए इंस्टाग्राम पर 'धरोहर' (ऐपण) नाम से एक पेज बनाया है. यह पेज अब उत्तराखंड की लोककला से प्रेम करने वालों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है. लोग यहां न सिर्फ ऐपण कला से जुड़े उत्पादों की जानकारी लेते हैं. बल्कि, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हैं. जो लोग अपने घर की दहलीज, पूजा स्थल या दीवारों पर ऐपण कला बनवाना चाहते हैं, वे निशा और उनकी टीम से इस पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं.
कला से समाज तक, महिला सशक्तिकरण की मिसाल: निशा रजवार की यह पहल केवल कला का विस्तार नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी है. उन्होंने इस काम के जरिए साबित किया है कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा को अपनाकर भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. उनकी टीम की कई सदस्या पहले गृहिणी थीं, जो अब अपने हुनर से आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन चुकी हैं.
"हम चाहते हैं कि हमारी कला सिर्फ त्योहारों तक सीमित न रहें, बल्कि यह लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बने. इससे न केवल संस्कृति जीवित रहेगी, बल्कि हमारी स्थानीय महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी."- निशा रजवार, ऐपण आर्टिस्ट
कला, संस्कृति और पहचान का संगम: निशा रजवार की यह कोशिश एक उदाहरण है कि कैसे उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को नए रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है. उनके बनाए उत्पाद पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के बीच का संतुलन पेश करते हैं. जो न केवल सांस्कृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय पहचान को भी वैश्विक स्तर पर पहुंचा रहे हैं.
रामनगर की निशा रजवार और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि यदि जुनून व समर्पण हो तो स्थानीय कला भी अंतरराष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना सकते हैं. वहीं, ग्राहक भी निशा के हाथों से बने ऐपण आर्ट को खूब पसंद कर रहे हैं. हर कोई उनकी ऐपण कला को सराह रहा है. साथ ही निशा से ऑर्डर भी कर रहे हैं.
"निशा से ही करवा चौथ का सामान खरीदा है. जिसमें छलनी, लोटा, थाली आदि हैं, जिसमें खूबसूरत ऐपण उकेरी गई है."- वर्णिका, ग्राहक
निशा की ऐपण कला ने न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन दिया है, बल्कि इसे रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी बनाया है. स्थानीय समाजसेवी नरेंद्र शर्मा का कहना है कि समाज को ऐसी प्रतिभाशाली और मेहनती महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो परंपरा और आजीविका दोनों को संवार रही हैं.
"निशा रजवार ने ऐपण कला को जीवंत बनाए रखा है, जो विभिन्न सजावटी और उपयोगी वस्तुओं पर उकेर रही हैं. निशा जैसी महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं. उनकी कला के माध्यम से कई लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहा है. स्थानीय संस्कृति को भी नया जीवन मिल रहा है."- नरेंद्र शर्मा, समाजसेवी
