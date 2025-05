ETV Bharat / state

Published : May 3, 2025

किशनगंज: बिहार के लिए 2025 चुनावी साल है. विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी राजनैतिक पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं. इसी क्रम में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए एआईएमआईएम पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी दो दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे. जनसभा को संबेधित करेंगे ओवैसी: आज असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा में एक जनसभा को संबेधित करेंगे. इस दौरान वो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भी मुस्लिम समुदाय से एकजुटता की अपील करेंगे. चुनावी तैयारियों को धार देंगे ओवैसी (ETV Bharat) बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम उम्मीदवार: बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. जिसके तहत बहादुरगंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को टिकट दिया गया है. तौसीफ आलम ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का 'हाथ' का छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थामा था. ''बहादुरगंज में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सभा का आयोजन किया जा रहा, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे. बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं''. गुलाम हसनैन, नेता, AIMIM

