ETV Bharat / state

लालू यादव से मिलने के लिए ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे ओवैसी के 'दूत', गठबंधन करना चाहता है AIMIM

क्या बोले अख्तरुल ईमान?: अख्तरुल ईमान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए वे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े. इसको लेकर आरजेडी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को पत्र भी लिखा गया लेकिन उनकी बात पर गौर नहीं किया गया.

क्या कहना है एआईएमआईएम का?: लालू से मिलने के लिए एआईएमआईएम के नेता हाथों में बड़े-बड़े पोस्टर लेकर आए हैं. जिसमें लिखा है, 'सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए एआईएमआईएम की एक सकारात्मक पहल. लालू-तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल. गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे MY समीकरण का पोल.'

लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास के बाहर एआईएमआईएम के नेता (ETV Bharat)

लालू से मिलना चाहते हैं ओवैसी के नेता: अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में एआईएमआईएम के नेता ढोल-नगाड़ों के साथ लालू यादव से मिलने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंच गए. हालांकि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया. ये तमाम लोग लालू से मिलकर गठबंधन पर बात करना चाहते थे.

पटना: 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस बार हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन चाहते हैं. प्रस्ताव देने के बाद भी जब आरजेडी से कोई जवाब नहीं आया तो अब एआईएमआईएम ने 'जबरिया गठजोड़' की कवायद शुरू कर दी है. आज प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने लालू यादव के आवास पर दस्तक दे दी.

लालू के पास भिजवाया संदेशा: अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने आरजेडी के कई विधायकों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को अपना संदेश भेजा था लेकिन उनकी तरफ से हमें सलाह दी गई कि एआईएमआईएम इस बार चुनाव में भाग ना लें. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हम लोग यह चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा न हो. इसीलिए जिस पार्टी ने उनके चार विधायकों को तोड़ा, उसके साथ भी दिल पर पत्थर रखकर गठबंधन करने को तैयार हैं.

लालू यादव और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एआईएमआईएम की क्या है 3 मांगें?: एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन से उनकी सिर्फ तीन मांग थी कि 6 सीट उन लोगों को दी जाए. साथ ही सरकार बनने पर सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो और विशेष पैकेज दिया जाए. इसके अलावे दलित और अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए.

2005 चुनाव की दिलाई याद: 2005 (फरवरी) विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि उस विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था. रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीट मिली थी. उस समय पासवान ने लालू यादव के सामने एक विकल्प दिया था कि किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वह उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं लेकिन लालू को मंजूर नहीं हुआ. आज वैसी ही स्थित है. उन्हें भाजपा मंजूर है लेकिन इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम नहीं.

असदुद्दीन ओवैसी के साथ अख्तरुल ईमान (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव पर कसा तंज: तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कई बार पर बोल चुके हैं कि उन्हें नहीं पता है कि एआईएमआईएम की तरफ से कोई पत्र आया है. चूकि बड़े लोगों की चमड़ी मोटी होती है. इसीलिए आज ढोल-नगाड़े के साथ उनके घर के बाहर उन्हें यह बताने आए हैं कि विधानसभा चुनाव में वोटों का बिखराव ना हो, इसी कारण वे लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं.

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"हमलोग लालू प्रसाद यादव से मिलकर गठबंधन पर बात करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में सेकुलर वोटों का बिखराव हो, नहीं तो इसका फायदा सांप्रदायिक ताकतों को हो जाएगा और लोग हमें जिम्मेदार ठहराएंगे."- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2020 में 5 सीटों पर मिली थी जीत: 2020 विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने पांच सीटों पर जीत हासिल की थी. अमौर से खुद अख्तरुल ईमान जीते थे, जबकि बायसी से रुकनुद्दीन अहमद, कोचाधामन से इजहार असफी, बहादुरगंज से अंजाम नईमी और जोकीहाट से शाहनवाज आलम विधायक बने थे. हालांकि कुछ महीने बाद अख्तरुल ईमान को छोड़कर सभी चारों विधायक आरजेडी में शामिल हो गए.

ये भी पढ़ें: