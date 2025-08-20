ETV Bharat / state

बर्न और एसिड अटैक पीड़ितों की मुफ्त स्किन सर्जरी करेगा AIIMS, अमेरिका और फिलिपींस के डॉक्टरों से मिलेगा सहयोग - AIIMS TO PROVIDE FREE SKIN SURGERY

दिल्ली एम्स प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे शहरों तक भी इस अभियान को पहुंचाया जाएगा.

एम्स की तरफ से ट्रेनिंग कैंप की हुई शुरुआत
एम्स की तरफ से ट्रेनिंग कैंप की हुई शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 7:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स का प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट अमेरिका के रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल के साथ मिलकर बर्न के निशान और स्किन की सिकुड़न आदि की मुफ्त सर्जरी करेगा. इसमें रोटरी क्लब रिस्टोरिंग स्माइल्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा. ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत के मौके पर बुधवार को प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. मनीष सिंघल ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल की ओर से अमेरिका से 10 और फिलिंपिंस से एक विशेषज्ञ वाली टीम 10 दिनों तक एम्स के डॉक्टर, नर्स और ओटी टीम को ट्रेनिंग देगी. एम्स के 80 मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है. देशभर से 126 बर्न मरीज इसके लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 51 सर्जरी योग्य पाए गए हैं. अगले 10 दिनों में सभी की नि:शुल्क सर्जरी और मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, ताकि इस तरह की सर्जरी का एक मॉडल बन सके और गांव आदि के मरीजों तक विश्ववस्तरीय इलाज पहुंच सके.

मुफ्त सर्जरी को लेकर दी जानकारी (ETV Bharat)

वहीं रोटरी क्लब के अधिकारियों ने कहा कि नॉर्थ इंडिया में स्किन बैंक नहीं था, जिसे लेकर हम लोगों ने पहल की है. एम्स के साथ मिलकर स्किन बैंक इस्टैबलिश्ड प्रोजेक्ट पर बड़ा काम कर रहे हैं. क्योंकि सर्जरी के बाद स्किन एस्टेब्लिशमेंट में दिक्कत होती है, त्वचा खराब हो जाने के कारण लोग सोसाइटी में नहीं जा पाते हैं. जिनको ठीक करने के लिए यह शुरुआत की जा रही है. एम्स से शुरू होकर दूसरे छोटे-छोटे शहरों तक भी इस अभियान को पहुंचाया जाएगा.

