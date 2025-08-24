ETV Bharat / state

AIIMS के डॉक्टरों ने 146 किलो वजन की महिला को दी नई जिंदगी, जोखिम भरी थी सर्जरी - AIIMS TREATMENT 146 KG WOMEN

महिला की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है और आने वाले दिनों में उनका वजन तेजी से घटेगा.

एम्स में 146 किलो की महिला का हुआ इलाज
एम्स में 146 किलो की महिला का हुआ इलाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 8:53 PM IST

नई दिल्ली: एम्स नई दिल्ली में एक बार फिर से डॉक्टरों ने चमत्कार किया है. यहां संगम विहार इलाके की 44 वर्षीय महिला का वजन 146.5 किलो और बीएमआई 80.4 था, जिन्होंने एम्स में जटिल स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी सर्जरी करा के नई जिंदगी की शुरुआत की है. जिस वक्त महिला एम्स आई थी, उस वक्त महिला की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन डॉक्टरों के कड़े प्रयास के बाद उन्हें नया जीवनदान मिला.

दरअसल यह मामला 'सुपर-सुपर मोटापा' श्रेणी में आता है, जिसमें बीएमआई 60 से अधिक होता है और इससे मरीज की जान को गंभीर खतरा रहता है. पिछले 12 सालों से उनका वजन लगातार बढ़ रहा था. हाल के तीन महीनों में सांस लेने में कठिनाई और नींद की गंभीर समस्या (Obstructive Sleep Apnea) के चलते वह सीपीएपी (CPAP) मशीन पर निर्भर हो गई थीं. उनका जीवन बिस्तर तक ही सीमित रहव गया था. साथ ही वह चल-फिर नहीं पाती थीं और अंगों में कमजोरी बढ़ रही थी.

मोटापे से परेशान होकर उन्होंने दिल्ली के कई अस्पतालों का रुख किया, लेकिन डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए. चार महीने पहले उन्हें सेंट स्टीफन और फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से रेफर किया गया. जांच में गंभीर स्लीप एपनिया, टाइप-2 रेस्पिरेटरी फेल्योर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेल्योर और लिवर सिरोसिस (Child-B) जैसी जटिल बीमारियां सामने आईं. हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कर स्थिर किया गया.

146 किलो वजनी महिला का इलाज (ETV Bharat)

इसके बाद AIIMS में डॉ. मन्जूनाथ मारुति पोल (सर्जरी टीम), (एनेस्थीसिया टीम), डॉ. सौरभ मित्तल (पल्मोनरी), डॉ. सौरभ अगस्तम (कार्डियोलॉजी) समेत कई विभागों की टीम ने मिलकर सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. ऑपरेशन के दौरान 15 सेंटीमीटर मोटी वसा, लिवर डिजीज और वेंटिलेशन की चुनौतियों से निपटना बेहद जोखिम भरा रहा.

जल्द होगा सुधार: बताया गया कि सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है. अब वह दिन में बिना CPAP के रह पा रही हैं, केवल रात में मशीन की जरूरत पड़ती है. मरीज धीरे-धीरे चल-फिर रही हैं और फिजियोथेरेपी के सहारे रिहैबिलेशन प्रक्रिया में हैं. डॉक्टरों का मानना है कि आने वाले महीनों में उनका वजन काफी घटेगा, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन और लिवर डिजीज में सुधार होगा.

बचने की नहीं थी उम्मीद: पीड़ित महिला ने बताया कि जिस वक्त उन्हें इलाज के लिए एम्स अस्पताल लाया गया था उसी वक्त उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक हो गई थी. उन्हें सांस लेने में भी काफी कठिनाइयों आ रही थी एक समय तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब मौत नजदीक है. उन्होंने बताया मुझे अपने बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने मेरी जान बचा ली. मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जान बच पाएगी. मैं एम्स के डॉक्टर का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मेरी जान बचाई.

DELHI AIIMS80 BMI WOMAN TREATED IN AIIMSएम्स में 146 किलो की महिला का इलाजAIIMS TREATMENT 146 KG WOMEN

