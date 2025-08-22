ETV Bharat / state

BIG SCAM: एम्स बिलासपुर की MBBS काउंसलिंग में जब पहुंची बिहार की युवती, दस्तावेज देख AIIMS और पुलिस के उड़े होश - AIIMS BILASPUR MBBS COUNSELING

एम्स बिलासपुर में MBBS बैच-2025 की पहली काउंसलिंग के दौरान इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसे जान कर पांव तले जमीन खिसक जाएगी.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर में एमबीबीएस बैच-2025 की पहली काउंसलिंग के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के सहारे दाखिला लेने एम्स पहुंची थी. लेकिन, वह अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती, इससे पहले ही बड़ा बवाल हो गया. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आनन-फानन में पुलिस बुलानी पड़ी. आखिर क्या है पूरा मामला, महिला अभ्यर्थी बिहार में कहां से आई थी, आइए विस्तार से जानते हैं.

एम्स बिलासपुर की MBBS काउंसलिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा

बिलासपुर एम्स में एमबीबीएस की पहली काउंसलिंग में दस्तावेजों के सख्त सत्यापन के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. एम्स प्रबंधन का कहना है कि, बिहार के लखीसराय जिले के वार्ड नंबर-28, नया बाजार, कुशवाहा मार्केट की रहने वाली महिला अभ्यर्थी एम्स बिलासपुर में एमबीबीएस की काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंची थी. प्रारंभ में जब काउंसलिंग कमेटी ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जारी 100 चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम खंगाला, तो वह सूची में कहीं भी दर्ज नहीं था. जब समिति ने उससे उसकी रैंक का प्रमाण मांगा, तो उसने लॉगिन आईडी तो बताई लेकिन पासवर्ड काम नहीं करने का बहाना बनाकर टालमटोल करने लगी.

क्या है पूरा मामला?

संदेह बढ़ने पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2025 की आधिकारिक वेबसाइट और MCC पोर्टल से उसकी डिटेल्स खंगाली. जब युवती से स्कोर कार्ड मांगा गया तो उसने एक धुंधला और अपठनीय स्कोर कार्ड दिखा दिया. इसके अलावा उसने मोबाइल फोन से खींचे गए एक स्क्रीनशॉट में रैंक लेटर दिखाया, जिसमें 590 अंक और 84 पर्सेंटाइल अंकित थे. जब समिति ने अन्य दस्तावेजों और डेटा से तुलना की तो गड़बड़ी का खुलासा हो गया.

20 लाख रैंक लेकर बिहार से बिलासपुर एम्स पहुंची युवती

शक गहराने पर जब उसका वास्तविक स्कोर कार्ड नीट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया तब पता चला कि युवती के केवल 30 अंक ही हैं और 20 लाख के आसपास रैंक है. इस खुलासे के बाद काउंसलिंग समिति ने फौरन एम्स प्रशासन को सूचित किया और प्रशासन ने पूरी जानकारी लिखित रूप में पुलिस को सौंप दी.

फर्जीवाड़ा सामने आते ही जांच में जुटी पुलिस

काउंसलिंग में ही इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बिलासपुर एम्स प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. इस पूरे मामले में एम्स के रजिस्ट्रार राकेश कुमार ने कहा है कि, "काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा फर्जीवाड़े का मामला ध्यान में आते ही बिलासपुर सदर थाना पुलिस को शिकायत दी गई. पुलिस को इस मामले पर जांच करने के लिए कहा गया है. गहनता से जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये किस गिरोह से जुड़े हुए हैं. इसके पीछे और किसका हाथ है. फिलहाल आरोपी महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपी युवती से पूछताछ जुटी है."

चली थी डॉक्टर बनने, पहुंची सलाखों के पीछे

बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी युवती ने स्वीकार किया है कि उसने स्कोर कार्ड और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में हेराफेरी की थी, ताकि वह धोखे से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सके. युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है. आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "एम्स प्रशासन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की जा रही है. इस मामले में अन्य संभावित सहयोगियों या गिरोह की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है, जो अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए दाखिला दिलाने में मदद करते हैं. एम्स प्रशासन ने जिस सतर्कता से दस्तावेजों की जांच की, वह काबिले-तारीफ है. यदि यह फर्जीवाड़ा समय रहते न पकड़ा जाता, तो न केवल एक अपात्र अभ्यर्थी को सीट मिल जाती बल्कि अन्य योग्य विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी अन्याय होता. यह मामला देशभर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में दस्तावेजों की सत्यता की जांच में किसी तरह की कोई ढील न बरती जाए."

