भोपाल में तैयार होंगे हार्मोनल बीमारियों के विशेषज्ञ, बच्चों से जुड़ी जटिल बीमारियों का होगा इलाज - AIIMS PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी के डीएम कोर्स भोपाल एम्स में हो रहे शुरू ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 14, 2025 at 9:42 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 10:00 PM IST 3 Min Read

भोपाल : आजकल बच्चों में तेजी से हार्मोनल विकार बढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें बचपन में ही कई बीमारियां घेर लेती हैं. बच्चों में तेजी से टाइप-1 डायबिटीज, थायरॉइड, मोटापा, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां और अन्य अंतःस्रावी रोग बढ़ रहे हैं. लेकिन देश में पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी (बाल अंतःस्रावी रोग विज्ञान) रोग के चिकित्सकों की भारी कमी है. लेकिन एम्स में पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी का डीएम (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन) कोर्स शुरु होने बाद काफी हद तक देश में इस क्षेत्र के डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी. इस मामले में देश का तीसरा संस्थान बना एम्स भोपाल बता दें कि अब तक एम्स दिल्ली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में ही पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी के डीएम का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा था. लेकिन अब एम्स देश में इस सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स को शुरू करने वाला तीसरा संस्थान बन गया है. यह डीएम कार्यक्रम बच्चों में तेजी से बढ़ रहे हार्माेन संबंधी विकारों जैसे टाइप 1 डायबिटीज, वृद्धि संबंधी समस्याएं, थायरॉइड विकार, मोटापा, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां और अन्य अंतःस्रावी रोगों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैयार करने पर केंद्रित है. यह पाठ्यक्रम बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

