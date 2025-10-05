कांग्रेस ने की झारखंड के 25 सांगठनिक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, जारी की गई सूची
एआईसीसी ने संगठन को और मजबूत करने के लिए झारखंड के सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर सूची जारी कर दी है.
रांची: AICC ने अपने संगठन सृजन अभियान के तहत ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए झारखंड कांग्रेस के 25 सांगठनिक जिलों के लिए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है.
वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर गहन विचार विमर्श के बाद AICC के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से नए जिलाध्यक्षों वाली सूची जारी की गई है. जानिए झारखंड कांग्रेस में किस सांगठनिक जिले की कमान किस नेता के हाथों में होगी.
|जिला
|अध्यक्ष का नाम
|बोकारो
|जवाहर लाल मेहता
|चतरा
|चंद्रदेव गोप
|देवघर
|मुकुंद दास
|धनबाद
|संतोष सिंह
|दुमका
|स्टीफन मरांडी
|पू.सिंहभूम
|परमिंदर सिंह
|गढ़वा
|ओबेदुल्ला अंसारी
|गिरिडीह
|सतीश केडिया
|गोड्डा
|याह्या सिद्दीकी
|गुमला
|राजनील तिग्गा
|हजारीबाग
|जेपी पटेल
|जामताड़ा
|दीपिका बेसरा
|प.सिंहभूम
|रंजन बेपाये
|सिमडेगा
|भूषण बाड़ा
|सरायकेला
|राज बागची
|साहेबगंज
|बरकतुल्लाह खान
|रांची महानगर
|कुमार राजा
|रांची ग्रामीण
|सोमनाथ मुंडा
|पाकुड़
|श्रीकुमार सरकार
|पलामू
|विमला कुमारी
|खूँटी
|रवि मिश्रा
|कोडरमा
|प्रकाश रजक
|लातेहार
|कामेश्वर यादव
|लोहरदगा
|सूखैर भगत
झारखंड कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी होने पर प्रसन्नता जताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इससे हमारे सभी 25 सांगठनिक जिलों में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी एवं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जनविरोधी और संविधान विरोधियों नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की आवाज ज्यादा मुखर होगी.
जिला अध्यक्षों के साथ की थी समीक्षा बैठक
बतादें कि इससे पहले के. राजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस झारखंड की सभी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया था कि वह संथाल क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे.
