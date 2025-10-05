ETV Bharat / state

कांग्रेस ने की झारखंड के 25 सांगठनिक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, जारी की गई सूची

एआईसीसी ने संगठन को और मजबूत करने के लिए झारखंड के सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर सूची जारी कर दी है.

LIST OF CONGRESS DISTRICT PRESIDENTS
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी
रांची: AICC ने अपने संगठन सृजन अभियान के तहत ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए झारखंड कांग्रेस के 25 सांगठनिक जिलों के लिए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है.

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर गहन विचार विमर्श के बाद AICC के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से नए जिलाध्यक्षों वाली सूची जारी की गई है. जानिए झारखंड कांग्रेस में किस सांगठनिक जिले की कमान किस नेता के हाथों में होगी.

जिलाअध्यक्ष का नाम
बोकारोजवाहर लाल मेहता
चतराचंद्रदेव गोप
देवघरमुकुंद दास
धनबादसंतोष सिंह
दुमकास्टीफन मरांडी
पू.सिंहभूमपरमिंदर सिंह
गढ़वाओबेदुल्ला अंसारी
गिरिडीहसतीश केडिया
गोड्डायाह्या सिद्दीकी
गुमलाराजनील तिग्गा
हजारीबागजेपी पटेल
जामताड़ादीपिका बेसरा
प.सिंहभूमरंजन बेपाये
सिमडेगाभूषण बाड़ा
सरायकेलाराज बागची
साहेबगंजबरकतुल्लाह खान
रांची महानगरकुमार राजा
रांची ग्रामीणसोमनाथ मुंडा
पाकुड़श्रीकुमार सरकार
पलामूविमला कुमारी
खूँटीरवि मिश्रा
कोडरमाप्रकाश रजक
लातेहारकामेश्वर यादव
लोहरदगासूखैर भगत

झारखंड कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी होने पर प्रसन्नता जताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इससे हमारे सभी 25 सांगठनिक जिलों में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी एवं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जनविरोधी और संविधान विरोधियों नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की आवाज ज्यादा मुखर होगी.

LIST OF CONGRESS DISTRICT PRESIDENTS
कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नाम की सूची

जिला अध्यक्षों के साथ की थी समीक्षा बैठक

बतादें कि इससे पहले के. राजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस झारखंड की सभी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया था कि वह संथाल क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे.

