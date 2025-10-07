जोधपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए मांगे आवेदन, कार्यकर्ता बोले- गहलोत ही तय करेंगे नाम
जोधपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन स्थानीय नेताओं ने इस नाम को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही छोड़ दिया.
Published : October 7, 2025 at 9:18 PM IST
जोधपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए 'संगठन सृजन अभियान' के तहत मंगलवार को एआईसीसी के संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा पर्यवेक्षक के रूप में जोधपुर आए. उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली. इसमें कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं को फीडबैक देने और आवेदन करने को कहा, लेकिन बैठक में अधिकांश कार्यकर्ताओं का कहना था कि जोधपुर में जिलाध्यक्ष का निर्धारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही करते आए हैं. यही यहां की परंपरा है. इस पर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि गहलोत सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की यही इच्छा है कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया से जिलाध्यक्ष बनाया जाए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे उनसे मिलकर फीडबैक दें, जिससे कि एक मजबूत जिला अध्यक्ष का चुनाव किया जा सके. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं.
मिश्रा ने बाद में पत्रकारों से बाचतीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इच्छा है कि संगठन को हर स्तर पर मजबूत किया जाए, इस कड़ी में यह कार्य हो रहा है. जब उनसे पूछा गया कि जोधपुर में अशोक गहलोत ही संगठन अध्यक्ष का निर्धारण करते हैं, तो उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री की भी यही इच्छा है कि जो भी जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, उन्हें आवेदन करना होगा. क्या पुराने अध्यक्ष वापस आवेदन कर सकेंगे? इस सवाल पर कहा कि वे भी आवेदन कर सकते हैं. कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर ही जिलाध्यक्ष का निर्धारण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया कि आवेदन करने वालों में से ही छह नामों की रिपोर्ट आगे जाएगी, जिसमें से चयन किया जाएगा. इस दौरान जिला अध्यक्ष सलीम खान, नरेश जोशी, पूर्व विधायक मनीष पवार, महापौर कुंती देवड़ा सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे.
पारदर्शिता के होंगे प्रयास: मिश्रा ने बताया कि संगठन के चुनाव में नियुक्ति के दौरान पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं को फीडबैक के लिए कहा गया है. आगामी 11 और 12 अक्टूबर को वे जोधपुर में ही रहेंगे, इस दौरान कोई भी कार्यकर्ता मिल सकता है. मिश्रा ने इस मौके पर जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन पत्र जारी किया. इसके अलावा सार्वजनिक सभा में अपना मोबाइल नंबर भी घोषित किया और कार्यकर्ताओं को बताया कि वे उन्हें एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से फीडबैक दे सकते हैं. मिश्रा के साथ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह, गब्बर मीणा और सागर मावर को सह-पर्यवेक्षक लगाया है. इन्हें जैसलमेर जिले की जिम्मेदारी भी दी गई है. कल वहां जाएंगे.
बैठक में बार-बार जताया- गहलोत ही करते हैं निर्धारण: मिश्रा के जोधपुर पहुंचने के बाद दोपहर में माहेश्वरी जन उपयोगी भवन में शहर जिला कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने बार-बार यह बात रखी कि जोधपुर संगठन का निर्धारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही करते आए हैं. यही हमारे यहां की परंपरा रही है, लेकिन नेतृत्व के निर्देश पर इस बार आवेदन करना होगा.